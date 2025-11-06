Güzellik yarışmasında skandal anlar: Miss Universe yarışmacıları salonu terk etti

Bu yıl Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) öncesinde düzenlenen kuşak takma töreninde ilginç anlar yaşandı. Yarışma organizasyon yetkilisinin Miss Meksika Güzeli'ni tanıtım çekimine katılmayarak 'saygısızlık' gösterdiği gerekçesiyle herkesin içinde azarlamasının ardından, dayanışma göstermek isteyen güzellik kraliçeleri toplu bir şekilde salonu terk etti.

Eşi benzeri görülmemiş olay, Miss Universe Organizasyonu'nun Asya ve Okyanusya Başkan Yardımcısı Nawat Itsaragrisil'in, 25 yaşındaki Fátima Bosch'a o gün erken saatlerde bir sponsor çekimine katılmaması nedeniyle soru sormasıyla, etkinliğin canlı yayınlanan töreni sırasında yaşandı.

Miss Universe Tayland'ın resmi Facebook sayfasında yayınlanan görüntülerde; Nawat Itsaragrisil, Fátima Bosch'tan kameraların önünde ayağa kalkıp kendini açıklamasını istedi. Meksika Güzeli'nin başkana yarışmadaki arkadaşları önünde azarlanmak istemediğini söylemesi üzerine Nawat Itsaragrisil, "Sana konuşma fırsatı vermedim. Hâlâ konuşuyorum, hâlâ konuşuyorum, dinle!" diye çıkıştı.

Bosch, Nawat'ı, bir kadın olarak kendisine saygı duymamakla suçlayarak, "Benim bir iradem var" diye yanıtladı. Tartışma, başkan yardımcısının "Sorum şu: Tayland'ı tanıtmak için çalışabilir misin, çalışamaz mısın? Evet mi, hayır mı?" demesiyle devam etti. Itsaragrisil, daha sonra güvenlik görevlilerine yarışmacıyı otelden dışarı çıkarmaları talimatını verdi.

Başta Danimarkalı 2024 Kainat Güzeli Victoria Theilvig olmak üzere güzellik kraliçelerinden bazıları, Meksika Güzeli'ni desteklemek için kitlesel bir ayaklanma başlattı. Yarışmacıların salondan çıkmak üzere yerlerinden kalkmaları esnasında Nawat Itsaragrisil'in; "Durun, durun! Oturun!" diye bağırdığı duyuluyordu.

Olayın ardından Fátima Bosch, basına yaptığı açıklamada, yöneticinin saygısız davrandığını ve kendisine "Aptal" dediğini söyledi. Nawat ise bunu reddederek sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia etti.

Geçen yılın Kainat Güzeli Victoria Theilvig, yarışmacıların kaldığı otelde düzenlenen kuşak takma töreninde, yarışma yetkilisinin onlarca güzellik kraliçesinin önünde Meksika Güzeli Fátima Bosch'u azarlaması üzerine salonu ilk terk eden isimlerden oldu. 21 yaşındaki Danimarkalı kraliçe, yarışma otoritesine karşı protestosunun gerekçesini açıklarken, "Bu, kadın haklarıyla ilgili. Başka bir kadını kötülemek... Bu son derece saygısızlıktır ve ben bunu hiç yapmadım. Bu yüzden paltomu alıp gidiyorum. Herkese saygı duyuyoruz ama işler böyle yürümez" dedi.