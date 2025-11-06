Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı

        Yılın en parlak Süper Ay'ı gökyüzünü aydınlattı

        5 Kasım gecesi yaşanan Süper Ay, yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı olarak gökyüzünü aydınlattı. Gözlemciler, Ay'ın oluşturduğu büyüleyici manzarayı Türkiye'nin dört bir yanından görüntüledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 09:49 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kasım ayının ilk haftasında gökyüzü yılın en etkileyici manzaralarından birine sahne oldu. 5 Kasım gecesi Ay, 2025’in en parlak ve en büyük görünümünü sergileyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

          Dolunay yalnızca parlak değil, aynı zamanda Dünya’ya ortalamadan yaklaşık 27 bin kilometre daha yakın, yani yaklaşık 357 bin kilometre mesafedeydi. Bu yakınlık sayesinde Ay, yaklaşık yüzde 7 daha büyük ve yüzde 16’ya kadar daha parlak göründü.

          Ankara

        • 2

          Kuzey Amerika’daki bazı yerli topluluklar tarafından “Kunduz Ayı” (Beaver Moon) olarak adlandırılan bu Dolunay, geleneksel olarak kunduzların kış barınaklarını inşa ettiği ve avcıların nehirler donmadan önce yola çıktığı dönemi simgeliyor.

          Ankara

        • 3

          Süper Ay, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumdayken Dolunay evresine girmesiyle oluşuyor. Ancak her Süper Ay aynı yoğunlukta yaşanmıyor; bazen Ay, en yakın konumuna Dolunay’dan biraz önce ya da sonra ulaştığı için etkisi daha zayıf olabiliyor.

          Ankara

        • 4

          5 Kasım’daki Süper Ay ise, en yakın konumuna ulaştığı an ile tam Dolunay evresinin neredeyse aynı ana denk gelmesiyle yılın en gösterişli gökyüzü olayına dönüştü.

          Kars

        • 5

          Süper Ay 5 Kasım saat 16.19’da tam Dolunay evresine ulaştı. En büyüleyici manzara ise, hava açıksa gün batımından kısa süre sonra yaşandı.

          Kars

        • 6

          Bu sırada ortaya çıkan “Ay illüzyonu”, Ay’ı gerçekte olduğundan daha büyük gösterdi. Atmosferin kısa dalga boylu mavi ışığı dağıtması nedeniyle Ay, altın-turuncu bir renge büründü.

          Kars

        • 7

          Fotoğraf tutkunları için bu an, Ay’ı silüetler, ağaçlar ya da binalar arasında kadraja almak için mükemmel bir fırsat sundu.

          Kars

        • 8

          Öte yandan Ay, bir sonraki kez bu kadar büyük ve parlak şekilde 25 Kasım 2026’da gözlemlenecek.

          Ankara

        • 9

          Ankara

        • 10

          Ankara

        • 11

          Ankara

        • 12

          Ankara

        • 13

          Göbeklitepe

        • 14

          Diyarbakır

        • 15

          Erzurum

        • 16

          Akdamar Adası

        • 17

          Akdamar Adası

        • 18

          Akdamar Adası

        • 19

          Antalya

        • 20

          Antalya

        • 21

          Karaman

        • 22

          Karaman

        • 23

          Kayseri

        • 24

          Hatay

        • 25

          İstanbul

        • 26

          İstanbul

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Habertürk Anasayfa