Spor yazarları Galatasaray'ın Ajax galibiyetini değerlendirdi!
Spor yazarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Ajax'ı 3-0 yenen Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
"OSIMHEN BÜYÜLÜYOR"
LEVENT TÜZEMEN: "Osimhen UEFA'ya verdiği röportajda, "Galatasaray burada' dedirtecek işler yapmanı zamanı geldi. Amacımız Avrupa'da iz bırakmak" dedi. Galatasaray taraftarlarının kendisini büyülediğini vurgulayan Osimhen, oynadığı futbolla ve attığı gollerle Galatasaray taraftarlarını büyülüyor." [Sabah]
"FUTBOLUMUZUN GURURU OLDUNUZ"
MUSTAFA ÇULCU: "Galatasaray topa daha çok sahip olan ve önde pres yapan taraftı. İlk yarı kapalı savunmayı açmakta zorlandı. Ajax'ın tek oyun planı yüksek ortalarla Weghorst'u ceza alanında buluşturmaktı. İlkay ah bu maç tam senlikti. Hele bir de Yunus sahada olabilseydi ağır kalan, adam ve alan paylaşımında sıkıntılı Ajax savunması karşısında daha ilk yarıda iş biterdi. İki kaliteli ortada Osimhen iki gol pozisyonu yakaladı. İkinci yarıda benzer ortada ilk golü buldu. Hat-trick yapan Osimhen ve oynadığı futbol ile Galatasaray tarih yazdı. Bravo Galatasaray, futbolumuzun gururu oldunuz." [Fotomaç]
"DOKTOR OLSA KANSERE ÇARE BULUR"
ZEKİ UZUNDURUKAN: "Dün Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a iki penaltı birden kazandırdı. Osimhen ikisi penaltıdan olmak üzere 3 gol birden attı. Hat-trick yaptı. Ajax ne ki bu Osimhen var ya, suyu bile yakar! Doktor olsa, kansere bile çare bulur! Barış Alper öncesi, Barış Alper sonrası bir maç oldu. Barış girdi, Aslan kükredi! Hem de ne kükreme! Aslan, Amsterdam'da Ajax'a pençesini attı. Galatasaray ilk 24 derken, 4 maçta 9 puana ulaştı. Artık ilk 8 hesapları yapmalı Galatasaray! Tebrikler Galatasaray! Durmak yok, yola devam!" [Fotomaç]
"AZMİN, İRADENİN VE İNANCIN ZAFERİ"
HASAN SARIÇİÇEK: "..Ve; Liverpool’u 1-0 ve Bodo/Glimt’i 3-1 yenmesinin ardından Johan Cruyff Arena’da Ajax’ı da geçip üçte üç yaparak; destanlaştı Galatasaray. Ajax karşısında alınan bu galibiyet; azmin, iradenin ve inancın zaferi... Tebrikler. Bu; şahlanış, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8’e bir adım daha yaklaşmanın müjdesi... Hem de Yunus ve İlkay’ın yokluğunda; kalite ve güç göstergesi bu zafer. Sağ olun çocuklar; Ajax’ı da ezen futbolunuzla destanlaşıyor, devleşiyor, final yolunda ümit vaad ediyorsunuz. Ne mutlu! Durmak yok…Böyle devam." [Türkiye]
"TARİHE KARIŞTI"
BÜLENT TİMURLENK: "Dört maçta 9 puan artık çok fazla şeyi hayal ettiriyor. Okan Buruk'un omuzlarındaki "Avrupa'da başarılı olamıyor" yükü de uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kazanamayan Galatasaray'ın bu galibiyeti ile tam anlamıyla tarihe karıştı. Tebrikler Okan Buruk ve öğrencileri…" [Sabah]
"DAHA BÜYÜK BAŞARILARI HAYAL ETTİRİYOR"
ERCAN TANER: "Galatasaray oynadığı oyunla artık ‘Bu sahanın patronu benim’ mesajını vermişti. Bir penaltı daha gelmişti Barış Alper sayesinde. Osimhen hat-trick yapmıştı. Okan Buruk’un takımı artık bize daha büyük başarıları hayal ettiriyor." [Sözcü]
