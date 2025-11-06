FIFA ABD Başkanı Trump'a barış ödülü verecek mi?

FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonu), 5 Aralık'ta Washington'da düzenlenecek Dünya Kupası kurasında ilk kez verilecek bir barış ödülü oluşturacağını duyurdu.

FIFA Barış Ödülü olarak adlandırılan ödülün yönetim kurulu tarafından, "barış için olağanüstü eylemleri takdir edilen" birine verileceği ifade edildi. ABD Başkan Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile olan yakın ilişkisi Trump'ın bu ödülü alıp almayacağı yönündeki soruyu akla getirdi.

Infantino'ya Trump'ın ödülü ilk alan kişi olup olmayacağı sorulduğunda, "5 Aralık'ta göreceksiniz" dedi.

Infantino dün yaptığı açıklamada, "Giderek daha da istikrarsızlaşan ve bölünen bir dünyada, çatışmaları sona erdirmek ve insanları barış ruhuyla bir araya getirmek için sıkı çalışanların olağanüstü katkılarını takdir etmenin temel önem taşıdığını" söyledi.

FIFA, Infantino'nun bu yıl takdim edeceği ödülün, "dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar adına" her yıl verileceğini belirtti.

Trump, Cumhuriyetçi yakınlarının, çeşitli dünya liderlerinin yoğun çabasına rağmen geçen ay Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmedi.

Infantino da dün yaptığı konuşmada Trump ile bağını gizlemedi ve şöyle konuştu: "Gerçekten şanslıyım. Başkan Trump ile harika bir ilişkim var ve onu gerçekten yakın bir arkadaşım olarak görüyorum. Elbette, Dünya Kupası için yaptığımız her şeyde çok ama çok yardımcı oldu. İnanılmaz bir enerjisi var ve bu gerçekten takdir ettiğim bir şey. Her şeyi yapıyor. Söylediğini yapıyor. Düşündüğünü söylüyor. Aslında birçok insanın da düşündüğünü ama belki de söylemeye cesaret edemediğini söylüyor. Ve bu yüzden bu kadar başarılı." Infantino, Dünya Kupası kura çekimi ve barış ödülünün verilmesinin dünya çapında yaklaşık 1 milyar kişi tarafından izlenmesini beklediğini söyledi.