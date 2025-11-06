Habertürk
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!

        Ordu Fatsa'da 1 işçinin hayatını kaybettiği taş ocağındaki faciada, göçük altında kalan Ahmet Şahin'i arama çalışmaları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Olayda bölgenin riskli olması nedeniyle çalışmalara bir süre ara verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:29 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:29
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Ordu’nun Fatsa ilçesinde, taş ocağında göçük altında kalan Ahmet Şahin'i (75) arama çalışmaları, saat 09.00 itibarıyla tekrar başladı.

        DHA'nın haberine göre yaklaşık 45 dakikanın ardından bölgenin riskli olması ve yukarıdan kaya parçalarının düşmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi.

        Bölgedeki alan incelemelerinin ardından çalışmaların tekrar başlayacağı öğrenildi.

        Ordu'da taş ocağında göçük!
