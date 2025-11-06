Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
Ordu Fatsa'da 1 işçinin hayatını kaybettiği taş ocağındaki faciada, göçük altında kalan Ahmet Şahin'i arama çalışmaları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Olayda bölgenin riskli olması nedeniyle çalışmalara bir süre ara verildi
Giriş: 06.11.2025 - 11:29 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:29
Ordu’nun Fatsa ilçesinde, taş ocağında göçük altında kalan Ahmet Şahin'i (75) arama çalışmaları, saat 09.00 itibarıyla tekrar başladı.
DHA'nın haberine göre yaklaşık 45 dakikanın ardından bölgenin riskli olması ve yukarıdan kaya parçalarının düşmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi.
Bölgedeki alan incelemelerinin ardından çalışmaların tekrar başlayacağı öğrenildi.
