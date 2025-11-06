İstanbul'da kan donduran olay, 15 Ekim akşamı Üsküdar Ünalan Mahallesi’nde meydana geldi. 25 yıllık Sinan Gürsül ile evli olan 2 çocuk annesi Zeynep G., eşiyle tartışma yaşadı. Bu tartışmanın ardından Sinan Gürsül odasına geçerek uyudu.

Tartışma sonrası çok sinirlenen Zeynep G. ise eşi uyuduktan sonra mutfağa giderek korkunç olayın ilk adımını attı. Mutfakta ısıttığı yağı alarak uyuyan kocasının üzerine döktü. Ardından onu tokatlayarak komşuya kaçtı. Ağır yaralanan Sinan Gürsül'ün feryatları üzerine evdeki çocuklar uykularından uyandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Sinan Gürsül, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 13 gün boyunca tedavi gören Gürsül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim günü yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Zeynep G.’nin ifadesi ortaya çıktı. Zeynep G. verdiği ifadesinde, “25 yıllık evliyiz. Bir gün, gün yüzü görmedim. Evliliğimizin ilk yıllarından beri beni darp ediyordu. Kaburgalarım kırıldı defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ailemle çocuklarımla tehdit etti. Çocuklarım için yıllarca katlandım. Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti. Sonra gidip uyudu” dedi.

"3 LİTRE YAĞI ISITTIM"

Zeynep G. olay anını ise şöyle anlattı: "O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar yağ vardı onu kazana doldurup ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım. Sonra da polisler gelip beni aldı."

İfadesinde ayrıca eşinin uzun süredir alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını belirten Zeynep G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fotoğraflar: İHA