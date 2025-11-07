Hülya Avşar, 2003'te yaptığı açıklamada; "Türkiye'de film çevirecek jön yok. Etrafınıza bakın, göreceksiniz. Star ışığı veren bir erkek yıldız var mı?" diyerek sektörde büyük bir tartışma başlatmıştı. Ki o dönemlerde film sayısı da TV dizisi sayısı da günümüzle kıyaslanacak olsa bir hayli kısıtlıydı.

Kenan İmirzalıoğlu

Hülya Avşar'ın 'Jön' tartışmasını başlattığı yıl 13 yaşında olan Tuğba Melis Türk, 22 yıl sonra benzer bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Afra Saraçoğlu

"GENÇ ERKEK OYUNCU YETİŞMİYOR" Tuğba Melis Türk, bir süre önce "27 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun partneri 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu olabilir mi?" şeklindeki tartışmaya değinerek şunları söyledi; "Erkek oyuncunun karşısına genç bir kız bulunabiliyor. Alttan gelen yeni nesilde erkek oyuncu yok. Eğer genç erkek oyuncu olsaydı Kenan yerine başkası olurdu."