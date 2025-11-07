Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor! İnsanlığın ilk müziği olan "Hurri İlahisi" hala gizemini korumaya devam ediyor!
Yaklaşık 3.400 yıl önce Suriye'nin kuzeyinde bir şarkı yazıldı. Kilden bir tablete kazınan bu melodi, bugün hâlâ çalınabiliyor. "Hurri İlahisi No.6" olarak bilinen bu eser, insanlığın en eski müzikal kaydı kabul ediliyor. Arkeolojik bir kalıntıdan dünya sahnelerine uzanan bu hikâyeyi sizin için derledik. İşte detaylar!
Zamanın kumları arasında kaybolduğu sanılan bir ses, yeniden yankılanıyor. 1950’lerde Ugarit’te bulunan Hurri İlahisi No.6, 3.400 yıl sonra modern sahnelerde yeniden hayat buldu. Antik çağın ay tanrıçası Nikkal’a adanmış bu şarkının izini sürdük; işte detaylar haberimizin devamında...
MÜZİĞİN KÖKENİNE YOLCULUK
Müziğin tarihi, insan sesinin evrimiyle başladı. Yaklaşık 300.000 yıl önce gırtlağın aşağı inmesiyle insanlar sadece konuşmayı değil, melodi yaratmayı da öğrendi.
Binlerce yıl boyunca müzik sözlü olarak aktarıldı, ama yazıya dökülmüş en eski örnek sadece 4.000 yıl öncesine dayanıyor. Ancak insanlık, gerçek anlamda bir “tam şarkı”ya Hurri uygarlığı sayesinde ulaştı.
HURRİLERDEN GELEN SES
Bugünkü Suriye’nin kuzeyinde yer alan antik Ugarit şehri, 1950’lerde yapılan kazılarda tarihin en eski şarkısına ev sahipliği yaptı. Arkeologlar, bir dizi kil tabletin üzerinde “Hurri İlahisi No.6” adını verdikleri eseri buldu.
Bu eser, ay tanrıçası Nikkal’a adanmıştı. Notalar, sözler ve lirin nasıl akort edileceğini gösteren talimatlarla birlikte 3.400 yıl öncesinden günümüze ulaştı.
BİR MÜZİKAL BİLMECE
Her ne kadar “tam bir şarkı” olsa da, Hurrice dilinin çözülmemiş yapısı nedeniyle nasıl çalınacağı uzun yıllardır tartışma konusu. Farklı müzikologlar farklı yorumlar önerdi. Yine de bu gizem, müziğin zaman ötesi doğasını daha da büyüleyici kıldı.
HEILUNG’UN YENİDEN YORUMU
Alman-Nordik folk topluluğu Heilung, antik müziği modern sahnelere taşıyan en dikkat çekici gruplardan biri. Grup üyeleri Viking reenaktmanlarında tanıştı ve 2014’te “tarihi sesleri büyütmek” amacıyla bir araya geldi.
Üçüncü albümleri Drif’te, “Nikkal” adını verdikleri yorumla Hurri ilahisini yeniden canlandırdılar. Üye Christopher Juul, “Biz bir cevap peşinde değiliz; sadece o çağın atmosferini hissettirmek istiyoruz,” diyor.
ŞARKININ YENİ YAŞAMI
Eser, 2015’te NYU Antik Dünya Araştırmaları Enstitüsü tarafından yeniden yorumlanarak farklı mekânlarda sergilendi. Guggenheim Müzesi’nde müze çalışanları tarafından seslendirildi.
MÜZİK, ZAMANI AŞAN BİR HATIRLATMA
Bugün orijinal tablet Şam Ulusal Müzesi’nde sergileniyor. “Hurri İlahisi No.6”, yalnızca arkeolojik bir buluntu değil, insanın duygularını binlerce yıl öteden yankılayan bir hatırlatma.
Heilung’un yorumuyla birlikte bu kadim ezgi yeniden hayat buldu ve belki de bize müziğin, zamanı aşan en insani dil olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.
Kaynak: Circle Through New York, Guardian, Oldest