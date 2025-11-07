Fenerbahçe'de penaltı isyanı! VAR'da izledi, karar değişmedi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalırken, maça son saniyelerdeki penaltı pozisyonu damgasını vurdu.

Mücadelenin 90+7. dakikasında sarı-lacivertlilerde Jhon Duran, ceza sahası içerisinde yerde kaldı.

Hakem Allard Lindhout, önce oyunu devam ettirdi, ardından VAR uyarısı gelince pozisyonu izlemeye ekran başına gitti. Pozisyonda Duran'ın net şekilde şortundan çekilerek yere düşürüldüğü ekranlara yansımasına rağmen kararını değiştirmeyen Hollandalı hakem, bir skandala imza attı.

Pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular maçın hakemine yoğun şekilde itirazlarda bulunsa da sonuç değişmedi.

İşte o anlar:

OĞUZ ÇETİN: ÇOK NET VE AÇIK PENALTI!

Maçın ardından mücadeleyi değerlendiren HT Spor yorumcusu Oğuz Çetin, Jhon Duran'ın düşürüldüğü pozisyonla alakalı, "Ceza sahası içerisinde yapılan hareketin, kesinlikle çok net ve açık penaltı olduğunu vurgulamak lazım. Bu Fenerbahçe'nin maçı kazanmayı hak ettiğini anlamına gelmese de, böyle bir hakkı gasp etmek doğru değil." ifadelerini kullandı.

REKLAM