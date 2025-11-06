Habertürk
        Viktoria Plzen - Fenerbahçe: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Viktoria Plzen - Fenerbahçe: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Viktoria Plzen'le deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler dört maç sonunda puanını 7'ye çıkarırken, Plzen ise puanını 8 yaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.11.2025 - 21:51 Güncelleme: 07.11.2025 - 01:46
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe, Çekya'da 1 puanı cebine koydu... UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında Viktoria Plzen'e konuk olan sarı-lacivertliler, rakibiyle 0-0 berabere kalarak bu sezon deplasmandaki ilk puanını aldı.

        Fenerbahçe, aldığı bu sonucun ardından puanını 7'ye çıkardı. Viktoria Plzen ise 8 puana yükseldi.

        Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'ndeki beşinci maçında 27 Kasım'da Macaristan ekibi Ferencvaros ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

        90+5'TE PENALTI İSYANI!

        Bu arada mücadelenin son dakikalarında maçın hakemi Allard Lindhout skandal bir karara imza attı. Duran ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ancak hakem devam kararı verdi. Sarı-lacivertli futbolular yoğun penaltı itirazlarında bulunurken, pozisyonun tekrarında Plzen'li oyuncunun net bir şekilde Duran'ın şortunu çekerek yıldız golcüyü düşürdüğü ekranlara yansıdı. Hollandalı hakem, VAR uyarısının ardından pozisyonu izlemesine rağmen kararını değiştirmedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada Viktoria Plzen atağında sol kanatta topla buluşan Adu, ceza sahası önündeki Ladra'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda Ederson gole izin vermedi.

        20. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Szymanski'nin pasında topla buluşan Talisca, bekletmeden atağa katılan Semedo'yu gördü. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        27. dakikada soldan kazanılan korner atışını Ladra kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Paluska kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı gitti.

        30. dakikada Viktoria Plzen tehlikeli geldi. İsmail Yüksek'in kaptırdığı topu alan Ladra, Adu'ya pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcu, Skriniar'dan sıyrılıp yakın mesafeden plase bir vuruş denedi, kaleci Ederson iyi yer tutarak gole engel oldu.

        40. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunmadan atılan pasla orta alanda topla buluşan Talisca, defansın arkasına sarkan En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ancak kaleci Jedlicka, bu pozisyonda başarılıydı.

        45. dakikada Suare'nin kullandığı kornerde ön direkte Adu kafayı vurdu, Ederson'un uzaklaştırdığı top Dweh'te kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta Ederson bir kez daha gole izin vermedi.

        58. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Durosinmi, meşin yuvarlağı Paluska'yla buluşturdu. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda Ederson uzanarak gole izin vermedi.

        61. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Talisca'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Jhon Duran, rakibinden sıyrılıp şutunu attı, kaleci Jedlicka iki hamlede topu kontrol etti.

        61. dakikada Fenerbahçe bir fırsat daha yakaladı. Asensio'nun pasında sol kanatta topla buluşan Szymanski, arka direğe hareketlenen Fred'e ortasını yaptı. Brezilyalı oyuncunun yakın mesafeden şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

        74. dakikada topla buluşan Durosinmi, ceza sahasına girer girmez şutunu attı, Ederson meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Dönen topu Visinsky kaptı. Bu futbolcunun vuruşunda Skriniar son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

        78. dakikada Viktoria Plzen gole yaklaştı. Cerv'in uzun pasında soldan atağa katılan Adu, topla buluşup çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

        84. dakikada sol kanatta topla buluşan Brown'ın ortasında kale sahası önünde yükselen Talisca kafayı vurdu. Kaleci Jedlicka'dan dönen topu Duran tamamladı ancak Jedlicka yine gole izin vermedi.

        Stat: Mesta

        Hakemler: Allard Lindhout, Rogier Honig, Johan Balder (Hollanda)

        Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Memic (Dk. 73 Havel), Cerv (Dk. 88 Markovic), Valenta (Dk. 64 Zeljkovic), Souare, Ladra (Dk. 64 Visinsky), Adu, Durosinmi

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek (Dk. 60 Fred), Alvarez, Oğuz Aydın (Dk. 60 Asensio), Talisca, Szymanski (Dk. 73 Nene), En-Nesyri (Dk. 60 Jhon Duran)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Alvarez, Dk. 44 İsmail Yüksek, Dk. 48 Oosterwolde, Dk. 83 Duran, Fred (Maçın ardından) (Fenerbahçe), Dk. 35 Valenta, Dk. 89 Adu, Dk. 90+2 Markovic (Viktoria Plzen)

