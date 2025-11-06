BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etti.

ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, BMGK’ye getirdiği, Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul edildi.

REKLAM advertisement1

Karara 14 BMGK üyesi “evet” derken Çin ise çekimser kaldı.

Karardan sonra konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BMGK üyelerine teşekkür ederek, “Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor.” dedi.

Waltz, Suriye’nin Cumhurbaşkanı Şara’nın liderliğinde, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Aralık 2024’ten bu yana terörizm ve uyuşturucuyla mücadele, kimyasal silah kalıntılarının ortadan kaldırılması, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etme taahhütlerini yerine getirmek için sıkı bir şekilde çalıştığını söyledi.

Associated Press'in (AP) dün yayımladığı haberde, Sara'nın Beyaz Saray'a ziyareti öncesi ABD'nin BMGK’de Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir karar taslağı metni üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Karar taslağının BMGK'de kabul edilmesi için 15 üyesinden en az 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) biri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.​​​​​​​ "MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ" Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasına dair aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BMGK’nin Esed rejimin çöküşünden bu yana Şam yönetimi lehine ilk kararını aldığı belirtilerek, kararın "Suriye’nin istikrarı, toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi bağımsızlığının desteklenmesi yönündeki uluslararası tutumun birliğini yansıttığı" ifade edildi. Açıklamada, kararın "Suriye hükümetinin bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirme, kalkınma ve yeniden imar için uygun ortamı oluşturma çabalarının bir sonucu" olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Şara ve İçişleri Bakanı Hattap'ın yaptırım listelerinden çıkarılmasını içeren maddenin de kararda yer almasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, "Suriye, uluslararası toplumla tam işbirliği içinde çalışmaya, Suriye halkının barış, kalkınma ve yeniden yapılanma hedeflerine ulaşma çabalarını sürdürmeye kararlıdır." denildi. 10 KASIM'DA DONALD TRUMP İLE GÖRÜŞECEK Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Sezar Yasası ile ilgili AA muhabirinin sorusu üzerine yazılı bir açıklama yapmıştı. Sözcü, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasına yönelik hukuki düzenlemenin, halen Kongre gündeminde olan 2026 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na (NDAA) eklenmesini beklediklerini kaydetmişti. ABD'li sözcü, açıklamasında, "Yönetim, Sezar Yasası'nın kaldırılmasını destekliyor. Kongre, bu kaldırmayı NDAA'ya dahil etmelidir." ifadelerini kullanmıştı. Sezar Yasasıyla ilgili süreç ABD Başkanı Trump, 30 Haziran'da Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için bir başkanlık kararnamesi yayınlamıştı ancak insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yaptırımlar halen devam ediyor.

Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen bir yatırım forumunda Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 25 yılın ardından ABD ve Suriye liderleri arasında ilk kez gerçekleşen tarihi görüşmede bir araya gelmişti. REKLAM 2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşar Esad yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu. Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak. *Fotoğraf: AP /Heather Khalifa, temsilidir