Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde, Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Dün Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın hezeyanlarını hem kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim." diyen Erdoğan, "Konuşan Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarları bozulmuş, hakaret otomatı mı maalesef belli değil. Ortada, üzülerek söylüyorum, zihniyle dili arasındaki bağı tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 14:27 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde, Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "İlim erbabımız bilginin peşinde koşmuştur. Kütüphanecilik anlamında 1300 yıllık çok köklü bir geçmişimiz var. Bu alanda ciddi bir birikim sahibiyiz. Kitap ve alim hep merkezimizde yer aldı.

        Gerek camii gerekse vakıf ve medrese kütüphanelerimiz hem dini ilimlerde hem pozitif bilimlerde güvenilir bilgilin temel kaynakları oldu. İlme ne zaman hak ettiği kıymeti vermişsek dünya tarihine geçen en büyük başarılarımızı o zaman elde ettik.

        REKLAM

        "GENÇ NESİLLERİN KENDİ KÖKLERİYLE BAĞI ZAYIFLATILDI"

        Ne yazık ki zengin müktesebatımızı Cumhuriyetimizi maziden kopuş olarak gören tek parti yıllarında değerlendiremedik. Genç nesillerin kendi kökleriyle bağı zayıflatıldı. Evlatlarımız medeniyet değerlerine yabancılaştırıldı. Koca bir nesil ne şarklı ne garklı olabildi. İki arada bir derede savruldu.

        Eşsiz kaynaklarla bezeli kütüphanelerimiz tek parti zihniyetinin tepeden inmeci uygulamalarından dolayı merhum Cemil Meriç'in benzetmesiyle birer tuğla yığınına dönüştü. Yaşadığımız olumsuzluklara rağmen köklerimizle ve tarihimizle yeniden bütünleşmeyi başardık. Bugün eğitim kurumlarımızla çıtayı her geçen gün daha yükseğe taşıyoruz. Kütüphanecilik mirasımızı yaşatmaya, geliştirmeye devam ediyoruz. Millet Kütüphanemizi 5 yıl önce ülkemize kazandırdık. Millet Kütüphanesi herkesin hizmetinde.

        "MİLLET KÜTÜPHANESİ'Nİ 8,5 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ"

        Bu yıl ekim itibarıyla toplam 8,5 milyon ziyaretçiyi Millet Kütüphanemizde misafir etmenin kıvancını yaşadık. Kütüphanemizde düzenlenen 1894 eğitim ve bilim atölyesinde tam 17 bin 642 katılımcı hiçbir ücret ödemeden eğitim aldı. 2026 yılında açacağımız yeni kütüphanelerle kapasitemizi 200 bin kişinin üzerine çıkaracağız. 300 milyonun üzerinde elektronik kaynağı araştırmacıların kullanımına sunduk. Önümüzdeki aylarda Haydarpaşa'da muhteşem kütüphanemizi de açacağız.

        ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

        Siyaset kurumunun itibarını korumalıyız. Dün Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın hezeyanlarını hem kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim. Konuşan Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarları bozulmuş, hakaret otomatı mı maalesef belli değil. Ortada, üzülerek söylüyorum, zihniyle dili arasındaki bağı tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var. Türkiye böyle bir siyasi üslubu hak etmiyor. Kendisine tavsiyem, biz az söyledik, o çok anlasın. "

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa