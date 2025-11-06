Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde, Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "İlim erbabımız bilginin peşinde koşmuştur. Kütüphanecilik anlamında 1300 yıllık çok köklü bir geçmişimiz var. Bu alanda ciddi bir birikim sahibiyiz. Kitap ve alim hep merkezimizde yer aldı.

Gerek camii gerekse vakıf ve medrese kütüphanelerimiz hem dini ilimlerde hem pozitif bilimlerde güvenilir bilgilin temel kaynakları oldu. İlme ne zaman hak ettiği kıymeti vermişsek dünya tarihine geçen en büyük başarılarımızı o zaman elde ettik.

"GENÇ NESİLLERİN KENDİ KÖKLERİYLE BAĞI ZAYIFLATILDI"

Ne yazık ki zengin müktesebatımızı Cumhuriyetimizi maziden kopuş olarak gören tek parti yıllarında değerlendiremedik. Genç nesillerin kendi kökleriyle bağı zayıflatıldı. Evlatlarımız medeniyet değerlerine yabancılaştırıldı. Koca bir nesil ne şarklı ne garklı olabildi. İki arada bir derede savruldu.

Eşsiz kaynaklarla bezeli kütüphanelerimiz tek parti zihniyetinin tepeden inmeci uygulamalarından dolayı merhum Cemil Meriç'in benzetmesiyle birer tuğla yığınına dönüştü. Yaşadığımız olumsuzluklara rağmen köklerimizle ve tarihimizle yeniden bütünleşmeyi başardık. Bugün eğitim kurumlarımızla çıtayı her geçen gün daha yükseğe taşıyoruz. Kütüphanecilik mirasımızı yaşatmaya, geliştirmeye devam ediyoruz. Millet Kütüphanemizi 5 yıl önce ülkemize kazandırdık. Millet Kütüphanesi herkesin hizmetinde.

"MİLLET KÜTÜPHANESİ'Nİ 8,5 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ" Bu yıl ekim itibarıyla toplam 8,5 milyon ziyaretçiyi Millet Kütüphanemizde misafir etmenin kıvancını yaşadık. Kütüphanemizde düzenlenen 1894 eğitim ve bilim atölyesinde tam 17 bin 642 katılımcı hiçbir ücret ödemeden eğitim aldı. 2026 yılında açacağımız yeni kütüphanelerle kapasitemizi 200 bin kişinin üzerine çıkaracağız. 300 milyonun üzerinde elektronik kaynağı araştırmacıların kullanımına sunduk. Önümüzdeki aylarda Haydarpaşa'da muhteşem kütüphanemizi de açacağız. ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ Siyaset kurumunun itibarını korumalıyız. Dün Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın hezeyanlarını hem kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim. Konuşan Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarları bozulmuş, hakaret otomatı mı maalesef belli değil. Ortada, üzülerek söylüyorum, zihniyle dili arasındaki bağı tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var. Türkiye böyle bir siyasi üslubu hak etmiyor. Kendisine tavsiyem, biz az söyledik, o çok anlasın. "