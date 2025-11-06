AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!

İstanbul'da olay, Sarıyer Ayazağa’da bulunan bir AVM’de 20 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji (36), arkadaşıyla AVM’deki mağazalardan alışveriş yaptı.

MERDİVEN BAŞINDA ARKADAŞIYLA KONUŞUYORDU

DHA'daki habere göre futbolcu ve arkadaşı ardından AVM’den çıkmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi. Futbolcu merdivenin başında arkadaşıyla konuşmaya başladığı sırada yürüyen merdivenlere yönelen Abdullah A. ile futbolcu Djilobodji arasında tartışma çıktı.

MİLLİ FUTBOLCUYA SİLAH ÇEKTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Tartışmanın devam etmesi üzerine futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşmaya başladı.

ELİNDEKİ ŞEMSİYEYİ FIRLATTI

Abdullah A. bu kez de eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlattı. Ardından da üstüne yürüyerek onu itti. Bağırışmaların ardından olay yerine gelen vatandaşlar tarafları ayırdı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

AVM güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler Abdullah A.’yı yakaladı. Silahına el konulan Abdullah A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Senegalli Milli futbolcu 36 yaşındaki Papy Djilobodji. ZANLININ 3 SABIKASI ÇIKTI Poliste 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Abdullah A., ifadesinin alınması ve hakkında 'Silahlı tehdit' suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI Mahkemeye çıkarılan Abdullah A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.