Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!

        İstanbul'da, Senegalli Milli futbolcu 36 yaşındaki Papy Djilobodji, bir AVM'de arkadaşıyla alışveriş yaptıktan sonra yürüyen merdivenlere yöneldi. Merdivenin başında arkadaşıyla konuşan futbolcu Djilobodji ile aşağı inmek isteyen aynı yaştaki Abdullah A. arasında tartışma çıktı. Olayda Abdullah A.'nın futbolcuya silah çekmesi üzerine aralarındaki tartışma büyüdü. Abdullah A., bu kez de futbolcuya şemsiye fırlattıktan sonra üstüne yürüyüp itti. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştı. Futbolcuya silah çeken Abdullah A., polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, Sarıyer Ayazağa’da bulunan bir AVM’de 20 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji (36), arkadaşıyla AVM’deki mağazalardan alışveriş yaptı.

        MERDİVEN BAŞINDA ARKADAŞIYLA KONUŞUYORDU

        DHA'daki habere göre futbolcu ve arkadaşı ardından AVM’den çıkmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi. Futbolcu merdivenin başında arkadaşıyla konuşmaya başladığı sırada yürüyen merdivenlere yönelen Abdullah A. ile futbolcu Djilobodji arasında tartışma çıktı.

        MİLLİ FUTBOLCUYA SİLAH ÇEKTİ

        Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Tartışmanın devam etmesi üzerine futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşmaya başladı.

        REKLAM

        ELİNDEKİ ŞEMSİYEYİ FIRLATTI

        Abdullah A. bu kez de eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlattı. Ardından da üstüne yürüyerek onu itti. Bağırışmaların ardından olay yerine gelen vatandaşlar tarafları ayırdı.

        POLİS GÖZALTINA ALDI

        AVM güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler Abdullah A.’yı yakaladı. Silahına el konulan Abdullah A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Senegalli Milli futbolcu 36 yaşındaki Papy Djilobodji.
        Senegalli Milli futbolcu 36 yaşındaki Papy Djilobodji.

        ZANLININ 3 SABIKASI ÇIKTI

        Poliste 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Abdullah A., ifadesinin alınması ve hakkında 'Silahlı tehdit' suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Mahkemeye çıkarılan Abdullah A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Olay anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu
        Habertürk Anasayfa