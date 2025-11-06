Haiti ve Jamaika'da Melissa Kasırgası'nın yol açtığı selde ölenlerin sayısı 75'e çıktı

Küba’da ise Melissa Kasırgası nedeniyle ölü sayısı henüz açıklanmadı, ancak Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre ülkenin Granma, Santiago de Cuba, Holguin ve Guantanamo eyaletlerinde yaklaşık 2,2 milyon kişi kasırgadan etkilendi.

BM’ye göre, Küba’da yaklaşık 60 bin konutta farklı düzeylerde hasar meydana geldi ve 461 sağlık merkezi ile 1552 okulda hasar kaydedildi.