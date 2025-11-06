Kasımda da beklenmiyor! Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var! | Son dakika haberleri

Bu Kasım ayı Anadolu için halk arasında pastırma yazı olarak bilinen, güneşli ve yılın bu tarihine göre sıcak havalarla geçiyor. Fakat bu tabiri kullanan atalarımız kasım ayında 4-5 gün, belki 7-8 gün sürebilen sıcak havaları kast etmişler, oysa Türkiye’de kuzey bölgeler hariç bu güneşli ve sıcak havalar ağırlıklı olarak yaşanıyor, sadece arada 1-2 günümüz bulutlu ve yağmurlu geçiyor.

Kuzey ve batı bölgelerde ara sıra hava değişiyor, son günlerde Bursa, Ankara, İstanbul ve çevrelerindeki büyük merkezlerde hava kalitesi çok düşüktü, aslında bu perşembe günü de iyi durumda değil. Fakat bu akşam saatleri Marmara’ya yayılan ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun ardından Akdeniz’de de görülecek yağmurlar havayı da temizleyecek.

Yukarı ve yer seviyesi rüzgarları zayıf olunca, atmosferin o bölümünün altındaki şehirler, bir yüksek basınç alanının altında günler geçiriyor. Gün boyu trafiğe çıkan araçların emisyonları, baca gazları, sanayinin olduğu yerlerdeki fabrika bacaları, gece soğuyan hava nedeniyle kullanılan ısıtıcıların, ısıtma kazanlarının emisyonları derken Marmara Bölgesi için yüksek basınç alanında kalmak bizi hasta edebilir. Son günlerde insanların daha fazla öksürmesinden de havanın sağlık üstündeki etkisi anlaşılıyor.

Hava kalitesi düşük olunca tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi geçici süreyle maske kullanılabilir. Dış ortam daha kirli olduğu için evlerin pencerelerini gece saatleri pek açmamak işe yarayacaktır, günlerin öğle saatleri havanın nispeten en temiz olduğu saatler oluyor. İstanbul'da günün ilerleyen saatlerinde şehrin kuzey ilçeleri ve Avrupa yakasında bazı semtleri yağmurlu olacak, fakat şehir genelinde etkili bir yağış görünmüyor. Haftanın soğuk günlerinden birindeyiz, hissedilen gölgede 14°C'ye kadar düşüyor. Bu gece yarısı Kıyıköy-Saray-Çerkezköy etrafında kuvvetli sağanak görülebilir. İstanbul'un Terkos Gölü çevresinde de yağma ihtimali var. İstanbul'da cuma günü zayıf yağmurlu, hafta sonu ise bol güneşli bir hava bekliyoruz hatta hafta sonu sıcaklıklar yeniden 20-22°C'lere ulaşacak. Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve son günlerde bulutların arttığı ama fazla yağmur düşmeyen Trakya çevresinde hafta sonu güneşli geçecek. Bu perşembe Marmara'nın dışında İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Konya-Antalya arasında yer yer kuvvetli yağabilir. Bu gece saatlerinde ise başkent Ankara'da kısa süreli de olsa kuvvetli yağma ihtimali var. Ankara'da hafta sonu hava güneşli olacak, sıcaklıklar gündüz 21°C, gece ise hava 7°C'ye kadar soğuyor.

Akdeniz’de bu gece kuvvetli sağanak riski var, Antalya merkez ve çevresindeki birkaç ilçede kuvvetli yağış nedeniyle su baskınları yaşanabilir. Yağış Antalya’da geceden sabaha aralıklarla sürebilir, Antalya-Mersin arasında gök gürültülü ve şimşekli bir gece olacak görünüyor. Bu gecenin diğer yağışları Karacabey-Bandırma-Biga arasında, özellikle Bandırma çevresinde yarın sabaha karşı gök gürültülü sağanak görülebilir. Karadeniz kıyılarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gelecek 5 gün hava çoğunlukla az bulutlu ve güneşli olacak. Doğu Karadeniz, yazın görmediği güneşi, bu sonbahar görüyor. Sıcaklıklar Samsun-Trabzon boyunca 19-22°C’lerde seyrediyor. Kasım ayının genel görüntüsünde kalan 3 hafta için fazla yağış beklentisi yok, maalesef hava tahminleri kuzey bölgeler ve zaman zaman Akdeniz kıyıları hariç, Türkiye’yi kuraklıktan çıkarmaya başlayacak bir yağışlı dönem göstermiyor. Kasım ayının son haftası için bazı umutlar söz konusu olsa da, uzun vadeli hava tahminini takip edip güncellemeleri görmek gerekecek. Su tasarrufu gündemimizden hiç düşmemeli, umarız durumu değiştirecek yağışlı sistemler ile Türkiye’nin kuraklığı bir nebze iyileşir.

