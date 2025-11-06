Louvre soyguncularından biri sosyal medya fenomeni çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Ekim günü 88 milyon euro değerinde tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi'ni soymaya çalışan kişilerden birinin sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi.

39 yaşındaki Abdoulaye N. isimli kişi olaydan altı gün günler sonra soygunla bağlantılı olduğu şüphesiyle doğduğu yer olan Paris'in kuzeyindeki Aubervilliers banliyösündeki evinde tutuklandı. Organize hırsızlık ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla karşı karşıya.

Fransız medyası, DNA'sının vitrinlerden birinde ve olay yerinde bırakılan eldiven, yelek ve disk kesiciler gibi eşyalarda bulunduğu bildirilen Abdoulaye N.'nin, galeriye giren ikiliden biri olduğundan şüphelenildiğini bildirdi.

LOUVRE'DAKİ 7 DAKİKALIK SOYGUN Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne, 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı. Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü. Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı olarak 2 kişi 29 Ekim'de tutuklanırken, aynı gün 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon euro olduğu değerlendiriliyor.

Le Parisien gazetesi ve BFMTV, şüphelinin sosyal medyada, YouTube'da ve daha yakın zamanda TikTok ve Instagram'da çok sayıda video yayınlayan, mahallenin tanınmış isimlerinden Doudou Cross Bitume olarak tanındığını belirtti.

Le Parisien, şüphelinin lojistik firması UPS ve Toys R Us'ta çalıştığını ve Pompidou Merkezi sanat müzesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını yazdı. Komşuları gazeteye, şüphelinin "yardımsever" ve "iyi huylu" biri olduğunu söyledi.

KUYUMCU SOYGUNUNDAN HÜKÜM GİYMİŞ Birçok Fransız medya kuruluşuna göre, Abdoulaye N.'nin sabıka kaydında uyuşturucu bulundurma ve taşıma, ehliyetsiz araç kullanma da dahil olmak üzere 15 suç bulunuyor. Ayrıca 2014 yılında bir kuyumcu soygunundan da hüküm giydi. Paris savcısı Laure Beccuau, şüphelinin polise çok az şey anlattığını ancak Louvre soygunundaki rolünü "kısmen kabul ettiğini" söyledi. Geçen hafta tutuklanan Louvre davasıyla ilgili bir diğer şüphelinin de 2014'teki aynı soygundan hüküm giydiğini belirtti.