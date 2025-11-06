"1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bir ülkenin daha bu gece itibarıyla İbrahim Anlaşmaları'na katılacağını duyurdu.

Axios'un haberine göre, bu gece itibarıyla İbrahim Anlaşmaları'na katılacak olan ülkenin Kazakistan olması bekleniyor.

ABD'li bir yetkili; İsrail ile Kazakistan 30 yıldır diplomatik ilişkilere sahip olmasına rağmen ABD yönetiminin bu adımla İbrahim Anlaşmaları'nı canlandırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in gün içerisinde ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildilirdi.

ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamalarda İbrahim Anlaşmaları'nın genişlemesini beklediğini ifade etmişti.

Trump, "Umarım Suudi Arabistan dâhil olur ve diğer ülkeler de katılır. Bence Suudi Arabistan dâhil olunca herkes katılır." ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Anlaşmaları, 2020’de ABD'nin diplomatik temaslarıyla gerçekleşen, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında diplomatik ilişkilerin normalleşme sürecini başlatan mutabakatlar olarak biliniyor.

İbrahim Anlaşmaları kapsamında, 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas İsrail’le ilişkilerin normalleştirmesi için anlaşma imzalamıştı. *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir