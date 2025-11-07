Habertürk
        Trump duyurdu: Kazakistan, İbrahim Anlaşmalarına katılmayı kabul etti | Dış Haberler

        Trump duyurdu: Kazakistan, İbrahim Anlaşmalarına katılmayı kabul etti

        ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmalarına resmen katılmayı kabul ettiğini ve imza töreninin kısa sürede yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 04:42 Güncelleme: 07.11.2025 - 04:42
        Trump: Kazakistan, İbrahim Anlaşmalarına katılmayı kabul etti
        Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği akşam yemeğine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

        Devlet başkanları nezdinde 2023'ten sonraki ikinci ABD-Orta Asya Zirvesi olan toplantının açılışında konuşan Trump, İbrahim Anlaşmalarının Orta Doğu ve diğer bölgeler için önemli olduğunu söyledi.

        Trump, "Kazakistan'ın resmi olarak (anlaşmaya katılmayı) kabul ettiğini bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu resmi bir haber. Yaklaşık 15 dakika önce, güçlü bir lideri olan muazzam bir ülke, resmi olarak İbrahim Anlaşmalarına katıldı. Bu büyük bir onur. Sizinle birlikte olmak gerçekten büyük bir onur" şeklinde konuştu.

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir telefon görüşmesi yaptığını ve Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmalarına katılmasına ilişkin resmi imza töreninin kısa süre içinde gerçekleştirileceğini belirtti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #İbrahim Anlaşmaları
        #kazakistan
        #Donald Trump
        #haberler
