Bahis ve şike operasyonunda yeni dalga: Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, 1 süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

CAS Hakimi ve spor hukuku uzmanı Emin Özkurt, bahis ve şike soruşturması kapmasında yapılan yeni operasyonu HT Spor'a değerlendirdi.

İşte Emin Özkurt'un açıklamaları:

"Bahis ve şike operasyonu büyüyor. Artık şike boyutu olan bir operasyon halini almış durumda. Önemli bir kırılma noktası. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma Türkiye Futbol Federasyonu'na da bu manada ön açıcı olacak olan bir hal aldı."

"O MAÇLAR İPTAL EDİLEBİLİR"

"Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemler olduysa yani şike yapıldıysa o maçta, maçlar iptal edilebilir. Maçların sonucunu iptal doğrudan doğruya liglerin tescilinin iptalini beraberinde getirmiyor. Onun için ayrıca TFF'nin bir değerlendirme yapma yetkisi var. Bu maçların sonucunu etkileme belirli bir organizasyon şeması içinde belirli takımların ligden düşmesi ya da belirli takımların şampiyon olması şeklinde öbeklenmişse bu takdirde federasyonunun bunu değerlendirme hakkı da söz konusu olur ama doğrudan doğruya şike yapıldıı iddia eidlen maçlar kesinleşirse bunların iptali gerekeceği gibi bunların iptalinin doğrudan tescil edilmiş liglerin sonuçlarının değişmesini beraberinde getireceğini söylemek mümünkün değil şu anda bu ayrıca bir değerlendirme gerektirecek.

"UEFA VE FIFA BU DURUMDA MÜDAHİL OLMAZ" "UEFA'nın ve FIFA'nın kendi müsabakalarına ilişikin bir şike iddiası bulunmadığı sürece TFF'nin görev yapmasının önünde ne UEFA ne FIFA müdahil olmaz bu duruma. Bu tamamen Türk liglerinde Türk takımlarının kendi aralarında yaptığı müsabakalarla alakalı bir soruşturma olarak ilerliyor şu anda. Ancak FIFA VE UEFA ne zaman müdahil olur. Şike ve doping sporda en büyük iki günahtır. Bunlara ilişkin FIFA'nın talimatları çok nettir ancak FIFA VE UEFA bu soruşturmanı doğru şekilde yürütülmediğini ve talimatların düzgün uygulanmadığını görürse o zaman müdahil olur."