4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
İstanbul'da bir şüpheli, tramvaydan bebek arabasıyla inen kişinin cep telefonunu yankesicilik yoluyla çaldı. Olaydan sonra yakalanmamak için saç rengini turuncuya boyatan ve kıyafetini değiştiren şüpheli, farklı zamanlarda 2 kişinin daha telefonunu çaldı. Yaklaşık 4 buçuk aylık takip sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da ilk olay, 10 Haziran Salı günü Beyazıt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şüpheli, arkasından yaklaştığı bir kişinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldı.
PEŞ PEŞE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
DHA'da yer alan habere göre bu olaydan 17 gün sonra aynı kişi, aynı yöntemle bir kişinin cep telefonunu çaldı. Yaklaşık 4 ay sonra tramvay bölgesinde tekrar ortaya çıkan şüpheli, bu kez de bebek arabasıyla tramvaydan inen bir kişinin, cep telefonunu çaldı.
SAÇ RENGİNİ VE KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRDİ
Son olayın ardından çalışmalarını artıran Güven Timleri Şube Müdürlüğü A Bölge Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 buçuk aylık takip sonucunda şüphelinin olaylardan sonra saç rengini ve kıyafetini değiştirdiğini tespit etti.
FATİH GÜVEN TİMLERİ YAKALADI
Aynı bölgede suça karışma ihtimali üzerine tespitlerini sıklaştıran güven timleri, şüpheliyi yakaladı.
SAÇINI TURUNCUYA BOYATMIŞ
Saçını turuncu renge boyattığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.