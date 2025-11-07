Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!

        Antalya'da, tartıştığı babası 65 yaşındaki Süleyman Akyol'u, defalarca bıçaklayarak öldüren oğlu 27 yaşındaki Oğuzhan Akyol, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tahliyesini talep eden Akyol, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:16 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:16
        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliğinden emekli Süleyman Akyol (65) ile oğlu Oğuzhan Akyol (27) arasında tartışma çıkmıştı.

        BABASINI DEFALARCA BIÇAKLADI

        AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine babasını defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Akyol, polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Antalya 4. Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oğuzhan Akyol, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        UYUŞTURUCU İDDİASINI REDDETTİ

        Sanık Akyol, son savunmasında, uyuşturucu bağımlısı olduğuna dair iddiaları kabul etmediğini ve uyuşturucunun etkisinde babasını öldürmediğini öne sürdü.

        TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

        Cinayet günü üzerindeki kıyafetlerde kan izlerinin olduğu ve cinayetin işlendiği binanın kapısındaki parmak izini silmeye çalıştığına yönelik suçlamaları kabul etmediğini belirten Akyol, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

        İNDRİMSİZ AĞIR MÜEBBET HAPİS

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Oğuzhan Akyol'a, babası Süleyman Akyol'u yönelik eyleminden dolayı "yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Heyet, sanığın olaydan pişmanlık duymamasından dolayı cezada indirim uygulanmamasına karar verdi.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
