Rüyalarınızı sıklıkla hatırlıyorsanız uykunuz kalitesiz olabilir: İşte rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler

REM uykusu: Gerçek ve senaryolu rüyaların evresi

"REM uykusunun özelliği; canlı, senaryosu olan, duyguların dâhil olduğu dönemdir. Non-REM döneminde de rüya görülür ancak bu rüyalar daha basit, senaryosuz ve genellikle günlük aktivitelerle ilgilidir. Buna karşın REM uykusunda gördüğümüz rüyalar canlı, duygusal ve senaryoludur.

Normal bir uykuda hepimiz her gece bu rüyaları görürüz ancak çoğunu hatırlamayız. Bu çok doğaldır çünkü beyin rüyayı görür, ardından uykusuna devam eder. Bazen aynı rüyaya bir sonraki REM döneminde devam etmek de mümkündür."