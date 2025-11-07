ABD ordusunun, Trump'ın talimatı sonrası Nijerya'ya müdahale planları hazırladığı iddia edildi

ABD ordusunun, Başkan Donald Trump'ın "Nijerya'daki Hristiyanlara yönelik saldırılara karşı eyleme geçilmesi" talimatı üzerine olası askeri müdahale için 3 farklı plan hazırladığı öne sürüldü.

The New York Times'ın haberine göre ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), "hafif, orta ve ağır" olmak üzere üç aşamalı müdahale planı hazırlayarak Pentagon'daki Müşterek Kurula sundu.

Trump, hafta sonu kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Nijerya hükümetinin "Hristiyanların öldürülmesine göz yummaya devam etmesi" halinde Washington'ın tüm yardımları keseceğini ve "gerekirse ülkeye müdahalede bulunulacağını" yazdı.

Kaynaklara göre hazırlanan "hafif" plan, Nijerya ordusuna yönelik ABD desteğini ve ortak operasyonları içeriyor. "Orta" plan, insansız hava araçlarıyla militan kamplarına ve konvoylarına hava saldırılarını öngörürken "ağır" plan ise uçak gemisi gruplarının ve uzun menzilli hava unsurlarının konuşlandırılmasını kapsıyor.

Ancak ABD'li yetkililer, Nijerya'daki güvenlik sorunlarının kapsamı ve bölgedeki üs eksikliği nedeniyle böyle bir müdahalenin zorluklarına işaret etti.

ABD ordusunun Nijerya'daki on yıllardır süren "isyanı" sona erdirmesinin gerçekçi olmadığı ve Irak ya da Afganistan benzeri kara operasyonunun ciddi şekilde gündemde olmadığı ifade edildi.

Emekli Tümgeneral Paul D. Eaton, olası askeri adımın felakete yol açabileceğini belirterek "Ne kamuoyu ne de Başkan Trump, sosyal medya mesajları dışında, Nijerya'da büyük çaplı bir kara savaşına ilgi gösteriyor." dedi.

Nijerya'da güvenlik durumu, Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerinin yanı sıra silahlı çeteler, etnik milisler ve çoban-çiftçi çatışmaları nedeniyle uzun süredir kırılgan durumda bulunuyor.

SADECE HRİSTİYANLAR HEDEF DEĞİL

ABD merkezli Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Veri Projesi (ACLED) verilerine göre Nijerya'da bu yıl sivil hedeflere yönelik 1923 saldırı düzenlendi ancak bunların yalnızca 50'si doğrudan Hristiyan kimliklerinden dolayı hedef alındı.

ACLED, isyancı grupların kampanyalarını sıklıkla "Hristiyan karşıtı" olarak sunduklarını ancak şiddetin çoğu zaman ayrım gözetmediğini ve tüm topluluklara zarar verdiğini belirtmişti.