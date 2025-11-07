Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD ordusunun, Trump'ın talimatı sonrası Nijerya'ya müdahale planları hazırladığı iddia edildi | Dış Haberler

        ABD ordusunun, Trump'ın talimatı sonrası Nijerya'ya müdahale planları hazırladığı iddia edildi

        New York Times'ın haberinde, ABD ordusunun, Trump'ın "Nijerya'daki Hristiyanlara yönelik saldırılara karşı eyleme geçilmesi" talimatı sonrasında 3 farklı plan hazırladığı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:55 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD ordusunun, Başkan Donald Trump'ın "Nijerya'daki Hristiyanlara yönelik saldırılara karşı eyleme geçilmesi" talimatı üzerine olası askeri müdahale için 3 farklı plan hazırladığı öne sürüldü.

        The New York Times'ın haberine göre ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), "hafif, orta ve ağır" olmak üzere üç aşamalı müdahale planı hazırlayarak Pentagon'daki Müşterek Kurula sundu.

        Trump, hafta sonu kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Nijerya hükümetinin "Hristiyanların öldürülmesine göz yummaya devam etmesi" halinde Washington'ın tüm yardımları keseceğini ve "gerekirse ülkeye müdahalede bulunulacağını" yazdı.

        REKLAM

        Kaynaklara göre hazırlanan "hafif" plan, Nijerya ordusuna yönelik ABD desteğini ve ortak operasyonları içeriyor. "Orta" plan, insansız hava araçlarıyla militan kamplarına ve konvoylarına hava saldırılarını öngörürken "ağır" plan ise uçak gemisi gruplarının ve uzun menzilli hava unsurlarının konuşlandırılmasını kapsıyor.

        Ancak ABD'li yetkililer, Nijerya'daki güvenlik sorunlarının kapsamı ve bölgedeki üs eksikliği nedeniyle böyle bir müdahalenin zorluklarına işaret etti.

        ABD ordusunun Nijerya'daki on yıllardır süren "isyanı" sona erdirmesinin gerçekçi olmadığı ve Irak ya da Afganistan benzeri kara operasyonunun ciddi şekilde gündemde olmadığı ifade edildi.

        Emekli Tümgeneral Paul D. Eaton, olası askeri adımın felakete yol açabileceğini belirterek "Ne kamuoyu ne de Başkan Trump, sosyal medya mesajları dışında, Nijerya'da büyük çaplı bir kara savaşına ilgi gösteriyor." dedi.

        Nijerya'da güvenlik durumu, Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerinin yanı sıra silahlı çeteler, etnik milisler ve çoban-çiftçi çatışmaları nedeniyle uzun süredir kırılgan durumda bulunuyor.

        SADECE HRİSTİYANLAR HEDEF DEĞİL

        REKLAM

        ABD merkezli Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Veri Projesi (ACLED) verilerine göre Nijerya'da bu yıl sivil hedeflere yönelik 1923 saldırı düzenlendi ancak bunların yalnızca 50'si doğrudan Hristiyan kimliklerinden dolayı hedef alındı.

        ACLED, isyancı grupların kampanyalarını sıklıkla "Hristiyan karşıtı" olarak sunduklarını ancak şiddetin çoğu zaman ayrım gözetmediğini ve tüm topluluklara zarar verdiğini belirtmişti.

        Trump'ın Nijerya'yı hedef alan açıklamaları

        Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

        Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti. Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

        Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru olarak gördüğünü vurgulayan Tinubu, "Nijerya, dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırılarına dikkati çekerek, terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Habertürk Anasayfa