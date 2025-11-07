Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
AA'da yer alan habere göre Y.Ş. idaresindeki beton mikseri, Hürriyet Mahallesi'ndeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire K. (64) ile torunu K.K'ye (7) çarptı.
TORUNUNU OKULA GÖRÜRÜRKEN YAŞANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri aracın altında kalan babaanne Nadire K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan kız, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nadire K'nin birinci sınıf öğrencisi torununu okula götürürken kazanın yaşandığı öğrenildi.