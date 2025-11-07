Günlük yaşamın hızına dur diyorlar! "Yavaş şehir" hareketi nedir? Türkiye'de hangi yerler dahil?

TÜRKİYE’DE YAVAŞ ŞEHİRLER: KAÇ TANESİ, HANGİLERİ?

Türkiye, Cittaslow hareketine erken katılan ülkelerden biri. Bu ağın Türkiye’deki ilk üyesi, 2009 yılında unvanı alan Seferihisar oldu. O tarihten bu yana birçok şehir yavaş yaşam felsefesini benimseyerek bu listeye dahil oldu.

(Görsel: Seferihisar)