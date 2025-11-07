Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz'in batı kesimleri ile Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının birkaç derece düşmesi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında biraz azalacağı, iç ve kuzeydoğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.