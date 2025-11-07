Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 16° Ankara Güneşli 18° İzmir Kısmen Güneşli 20° Antalya Güneşli 27° Trabzon Güneşli 17° Bursa Parçalı bulutlu 18° Adana Güneşli 28° Diyarbakır Güneşli 24° Gaziantep Güneşli 22° Ağrı Güneşli 14°

Hava sıcaklıklarının Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında biraz azalacağı, iç ve kuzeydoğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.