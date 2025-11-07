ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi: Yüzlerce uçuş iptal edildi!

ABD, tarihinin en uzun hükümet kapanmasını yaşarken bugün başta olmak üzere, bu ay uçakla seyahat etmeyi bekleyen milyonlarca Amerikalının uçuşu haftalar öncesinde iptal edilebilir.
Federal Havacılık İdaresi'nin acil durum emrine göre, Trump yönetimi Cuma gününden itibaren ülke genelindeki 40 havalimanındaki uçuşları yüzde 4 oranında azaltacak ve kapanma devam ederse, önümüzdeki Cuma gününe kadar bu kesintiyi kademeli olarak yüzde 10'a çıkaracak.
ABD tarihindeki en uzun süren hükümet kapanmasının olumsuz yansımaları ülke genelinde etkisini sürdürüyor.
Ülke tarihindeki en uzun süren kapanma olarak tarihe geçti
Sorumlu Federal Bütçe Komitesi ve Kongre Araştırma Servisi verilerine göre, 1981'den bu yana 3 gün veya daha kısa süreli 10 kapanma yaşanırken, federal hükümetin operasyonlarını ciddi şekilde etkileyen uzun süreli 4 kapanma oldu.
Bunlardan ilk ikisi 1995-1996 yıllarında eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde yaşandı. 14 Kasım 1995'te başlayıp 18 Kasım 1995'te sona eren kapanma 5 gün sürdü. 16 Aralık 1995'te başlayıp 5 Ocak 1996'da sona eren kapanma 21 günü buldu. Barack Obama döneminde de 1 Ekim 2013'te başlayıp 16 Ekim 2013'te sona eren 16 günlük bir kapanma yaşandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde ise 22 Aralık 2018'de başlayıp 24 Ocak 2019'da sona eren 35 günlük kapanma gerçekleşti. O dönemde, Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamama restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlanmıştı.
Federal hükümette halihazırda yaşanan kapanmanın süresi bunu geçerek ülke tarihinin en uzun süreli kapanması olarak tarihe geçti.
Ülkedeki uçuşları izleyen FlightAware sitesinin aralıklarla güncellenen verilerine göre uçuşların bugün 964'ü iptal edildi, 4 bin 924'ü ise ertelendi.
FAA'nın hava trafiği yoğunluğunun azaltılması yönündeki talimatı doğrultusunda New York, Chicago, Washington ve birçok metropol kentteki dahil 40 havalimanı uçuş kapasitesini düşürdü.
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını bildirmişti.
Uygulamanın yerel saatle sabah 06.00 ile akşam 22.00 arasında geçerli olması ve tüm ticari hava yollarını etkilemesi bekleniyor.
KAPANMA FEDERAL HİZMETLERİ AKSATIYOR
Hükümetin kapanmasıyla birçok federal çalışan ücretsiz izne çıkarılırken, ordu, istihbarat birimleri, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishaneler gibi kritik hizmetlerdeki personel çalışmaya devam ediyor.
"Temel personel" kategorisinde yer alan çalışanlar, kapanma süresince maaşlarını alamıyor. Federal hizmetlerde yaşanan aksaklıklar, ulusal parklardan gıda yardımlarına kadar birçok alanda hissediliyor.
ABD Tarım Bakanlığı, hafta başında, Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) olarak adlandırılan ve yaklaşık 42 milyon kişinin faydalandığı gıda yardım programının devam etmesini zorunlu kılan mahkeme kararının ardından kasım ayı için gıda yardımlarının kısmen finanse edileceğini açıklamıştı.