Gaziantep haberleri: Sürücü, annesi ve yengesi öldü! Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Gaziantep'te yürek yakan kaza, önceki gece saat 22.00 sıralarında Köksalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Nuri Akkurt (43) yönetimindeki otomobil aynı yöne giden A.Ç. idaresindeki mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarptı.

DİĞER SÜRÜCÜLER KAZAYI BİLDİRDİ

DHA'daki habere göre yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden 65 yaşındaki anne Rahime Akkurt.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt (65) ve yengesi Cemile Akkurt’un (53) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

43 yaşındaki sürücü Nuri Akkurt.

EŞİNİ KARŞILAMAYA GİDİYORMUŞ

Otomobil sürücüsü Nuri Akkurt'un umreden dönen eşini karşılamak için annesi ve yengesiyle havalimanına giderken kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Ölen 3 kişinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturması sürüyor.