        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi! | Son dakika haberleri

        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!

        İzmir'de 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 23 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, bu kişilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira hareket saptandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:42 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:42
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        İzmir'in 6 ilçesinde 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında; 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne 4 Kasım'da operasyon düzenlendi.

        Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar esrar, 3 çek, 1 milyon TL değerinde 1 senet, 98 uyuşturucu hap ve 34 kurusıkı mermi ele geçirildi.

        1 MİLYAR 800 MİLYON LİRA HESAP HAREKETLİLİĞİ

        Şüphelilerin 'Yağma', 'Rüşvet', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karıştıkları belirlendi.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira hareket saptanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı bugün adliyeye sevk edildi.

