        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!

        İstanbul'da, tartıştığı eşi Sinan Gürsül'ü uyuduğu sırada kızgın yağ dökerek yakan Zeynep G.'nin mahkemede verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Polisteki ifadesinde 3 litrelik yağı kızartarak döktüğü eşine tokat atarak kaçtığını anlatan Zeynep G. mahkemede, evlendiği günden beri eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Zeynep G, mahkemedeki ifadesinde iki kez boşanma davası açtığını belirterek, "Fakat kendisi müsaade etmedi. Ailemin evine döndüm ama çocuklarım için geri dönmek zorunda kaldım" dedi

        Giriş: 07.11.2025 - 13:45 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:45
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'da kan donduran olay Üsküdar’da 15 Ekim'de yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Sinan Gürsül’ü uyuduğu sırada kızgın yağ dökerek ölümüne neden olan Zeynep G.’nin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

        "EŞİM ALKOL BAĞIMLISI"

        Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Zeynep G. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, Zeynep G.’yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

        Zeynep G., sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, 25 yıldır evliliğinin sürdüğünü ve eşinin alkol bağımlısı olduğunu söyledi.

        "İKİ KERE BOŞANMA DAVASI AÇTIM"

        Evlendiği günden beri eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Zeynep G., "İki kere boşanma davası açtım fakat kendisi müsaade etmedi. Ailemin evine döndüm ama çocuklarım için geri dönmek zorunda kaldım. Beni sürekli çocuklarımı almakla ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu" dedi.

        KIZI REHBER ÖĞRETMENİNE SÖYLEMİŞ

        Kızının evde yaşananları rehberlik hocasına da anlattığını belirten Zeynep G., olay gecesi alkollü eve gelen ve kendisine şiddet uygulayan eşinin üzerine kızgın yağ döktüğünü mahkemede tekrar dile getirdi. Zeynep G., mahkemede verdiği ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "3 LİTRE KIZGIN YAĞI DÖKTÜM"

        Zeynep G. emniyette verdiği ifadesinde 25 yıllık evlilik sürecinde eşinin kendisine gün yüzü göstermediğini söyleyerek olay gününü şöyle anlatmıştı: "Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti. Sonra gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar yağ vardı onu kazana doldurup ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım. Sonra da polisler gelip beni aldı."

        13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve 13 gün boyunca tedavi gören Gürsül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim günü yaşamını yitirmişti.

