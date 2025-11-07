Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi': Rekabet Kurumu Ferrero ile ilgili kararını açıkladı

Dünyanın en büyük fındık üreticisi Türkiye ile en büyük alıcısı İtalyan Ferrero şirketi arasında tedarik konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Son olarak Rekabet Kurulu, Nutella üreticisinin fındık alım taahhüdünde 2025 yılı için değişikliğe gitti.

Kurulun 6 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre Ferrero'nun, 2025'in Eylül - Aralık dönemindeki zorunlu alım miktarı 30 bin ton kabuklu fındığa çekildi.

Şirketin normal koşullarda Türkiye'deki üreticilerden yıllık en az 45 bin ton kabuklu fındık satın alması bekleniyor.

"Sınırlı ve geçici" revizyonun, rekolte ve kalite kayıpları nedeniyle yapıldığı belirtildi.

İngiliz Financial Times gazetesinin 31 Ekim tarihli haberinde Ferrero'nun, Türkiye'de rekoltenin düşmesi ve fiyatların artmasının ardından alımları beklemeye aldığı belirtilmişti.

"Nutella üreticisi, fındık için Türk satıcılarla karşı karşıya" başlıklı haberde, "spekülatif alımların arzı daralttığı" da öne sürüldü.

Türkiye ise bu iddiaları reddetti.

Uluslararası Fıstık ve Kuru Meyve Örgütü'nün verilerine göre Türkiye 2023-2024 sezonunda 850 bin tondan fazla fındık üreterek dünyada ilk sırada yer aldı.

Financial Times gazetesinin haberinde, "Ferrero'nun ezme ve çikolatalarının vazgeçilmezi olan fındığın fiyatı, Türkiye'de ilkbahar donları ve zararlı böcek salgını nedeniyle şekerleme sektörünün erişebildiği fındık miktarının azalmasının ardından yaz başından bu yana neredeyse iki katına çıktı" ifadeleri yer alıyor.

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin bu yıl açıkladığı alım fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 50'den fazla artış kaydedilmişti.

"Ülkemiz 'spekülasyon yapılan bir pazar' gibi gösterilmeye çalışılmaktadır" diye ekledi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 3 Kasım'da bu konuda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fındık üreticileri, tüccarı ve piyasa dinamiklerinin haksız şekilde suçlandığını savundu.

Ferrero'nun sitesinde "Fındıklarımız dünyanın çeşitli bölgelerinden, özellikle de Türkiye, İtalya, Şili ve ABD'den temin ediliyor" deniliyor.

İtalya basınına göre Ferrero'nun fındık tedarik ettiği ülkelerin başında yüzde 70'lik oranla Türkiye geliyor.

Financial Times, bu yıl Türkiye'de üretimin 500 bin ton altına düşeceğinin belirtildiğini, hatta bir Fiskoirlik yetkilisinin "Gerçek rakamın 300 bin tonu geçeceğini sanmıyorum" dediğini yazdı.

Gazeteye konuşan Ferrero Fındık Tedarik ve İşleme Şirketi Genel Müdürü Marco Botta ise "Herkes oyun oynuyor" dedi.

Fiyatların düşmesini beklediklerini söyleyen Botta, "Satın almak için acelemiz yok" diye ekledi.

Gazeteye göre şirketin bekleme stratejisinde, tedariki Şili ve ABD gibi başka ülkelere yayması da etkili.

TÜRKİYE NE YANIT VERDİ?

İddialara yanıt veren Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle Türkiye'nin "spekülasyon yapılan bir Pazar" gibi gösterilmeye çalışıldığını söyledi ve bunu "Türkiye'nin üreticisine yönelmiş açık bir haksızlık" diye niteledi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Küle , "Çiftçi, verim kayıpları yaşamış, buna rağmen özveriyle üretimini sürdürmüştür. Yani ortada iddia edildiği gibi bir 'oyun' yoktur. Çiftçi, doğanın ve piyasanın şartlarına rağmen uyum sağlamaya çalışmaktadır. Arzın azaldığı bir sezonda, üreticinin elindeki ürünü peyderpey satması kadar doğal bir davranış olamaz" dedi.