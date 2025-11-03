Financial Times'ın haberine göre, Türkiye'de ilkbaharda yaşanan don ve haşere istilası ürünü azaltırken yaz başından bu yana fındık fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Dünyada üretilen fındıkların yaklaşık dörtte birinin alıcısı olan Ferrero artan fiyatlarla birlikte alımları durdurarak Şili ve ABD'den tedarik sağlamaya başladı.

Londra merkezli tüccarlara göre, Türk aracıların çiftçilerden agresif biçimde alım yapması fiyatların daha da yükselmesine yol açtı. FT'ye göre aracılar, dünyanın en büyük fındık tüketicisi olan Ferrero’nun yakında yeniden piyasaya girmek zorunda kalacağına inanıyor.

REKLAM advertisement1

"FERRERO İLE UZUN POZİSYONDAKİ TÜCCARLAR ARASINDA BİR BEKLEYİŞ SAVAŞI VAR"

Londra merkezli CG Hacking şirketinden Giles Hacking, durumu şöyle özetliyor:

REKLAM

“Türkiye’deki yerel aracılar, Ferrero’nun yeniden alım yapmaya başlayacağını öngörerek ellerine geçen her fındığı satın alıyorlar... Ortada Ferrero ile uzun pozisyondaki tüccarlar arasında bir bekleyiş savaşı var. Bu kişiler adeta Ferrero’yu rehin almış durumda”

Hacking’e göre, doğal fındığın (yani kabuğu çıkarılmış iç fındığın) fiyatı Haziran ayında ton başına yaklaşık 9.000 dolardan 18.000 dolara yükseldi.

Ferrero’nun fındık tedarik ve işleme kolu olan Ferrero Hazelnut Company’nin genel müdürü Marco Botta ise Samuel Beckett'ın ünlü oyunu Godot'yu Beklerken'e gönderme yaparak, “İtalyan şekerleme devi olarak, Türkiye’nin fındık kralları için yeni bir Godot’ya dönüşüyoruz. Herkes kendi oyununu oynuyor” dedi. TÜRKİYE HÂLÂ FERRERO’NUN TEDARİK ZİNCİRİNİN MERKEZİNDE Botta, Sırbistan ve İtalya’dan yapılan alımlar da dahil olmak üzere şirketin tedarik ağını çeşitlendirmesinin Ferrero’ya dalgalı dönemleri atlatma imkânı verdiğini belirtirken, “Bu çeşitlilik, Türkiye’de don yaşanan ve yaz aylarında kurak geçen bu yıl gibi dönemleri yönetmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı. REKLAM Yine de, Türkiye hâlâ Ferrero’nun tedarik zincirinin merkezinde yer alıyor. Botta, şirketin Türk Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yazılı bir anlaşmasının bulunmadığını belirtiyor, ancak ekliyor: “Bu ülkeye olan bağlılığımız uzun vadeli bir taahhüttür.” TÜRKİYE'DE FINDIK PAZARI DARALDI Türkiye yılda 600 bin ila 700 bin ton fındık hasat ediyor, bu da toplamda yaklaşık 1,1 milyon ton olan küresel arzın neredeyse üçte ikisine denk geliyor.

Uzmanlar, bu yıl üretimin 500 bin ton veya daha altına düşebileceğini, bunun da zaten küçük olan pazarı daha da daraltabileceğini söylüyor. Tarım Bakanlığı'nın il bazlı çalışmalarına göre rekoltenin 450 bin ton civarında olması bekleniyor. Ancak Ulubey Fiskobirlik Başkanı Cemil Temiz, FT'ye açıklamasında "Gerçek rakamın 300 bin tonu geçeceğini sanmıyorum" dedi. "FINDIK FİYATI YÜKSELİYOR AMA OLMASI GEREKEN YERDE" Ordu'da yarı zamanlı çiftçilik yapan Saadettin Irmakçı, normalde bahçesinden yılda 1,5 ton fındık topladığını ancak miktarın bu sene 30 kiloya indiğini söylüyor. Irmakçı, "Fındık fiyatı yükseliyor ama olması gereken yerde. Karadeniz'de balıkçılar bir günde bizim bir yılda kazandığımızı kazanıyor" diye ekliyor. Türkiye'nin en büyük 5 fındık ihracatçısından biri olan Poyraz Fındık'ın ihracat direktörü Fırat Bakıcı da piyasaya dair, "Türkiye'nin pazar payını kaybedeceği yönünde bir paranoya var. Şili agresif şekilde büyüyor, hasatlarını 200 bin tona çıkarmayı hedefliyorlar. Bunu 5 ila 10 yıl içinde başarabilirler" diyor.

Bakıcı, yükselen işçilik maliyetlerinin Türkiye'nin rekabet gücünü zayıflattığını belirterek, "Fındık, kuruyemişler arasında kuzu eti gibidir, yüksek kaliteli ve sofistike bir aromaya sahiptir. Ancak Türkiye markalaşmayı başaramadı, hep Avrupa için taşeronluk yaptı" dedi.