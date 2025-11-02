Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme: 2 avans 3'te biter!
Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı geriden gelerek mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş galibiyetinin ardından göndermeli paylaşımlarda bulundu. İşte Fenerbahçe'nin paylaşımları...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takım, galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlarda bulundu.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 avans 3'te biter" ifadeleri kullanıldı.
Bir paylaşım daha yapan Fenerbahçe, "Boğazın tek hakimi Fenerbahçe'dir" notunu düştü.
Kulübün İngilizce hesabından yapılan paylaşımda ise Jhon Duran'ın gol sevinci kullanılarak, "Beşiktaş taraftarları “3! 3! 3!” diye tezahürat yapmaya başladığı anda maçın gidişatı değişti." denildi.