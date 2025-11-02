Habertürk
        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Ankara'da doğalgaz borusu kesilen dairede patlama | Son dakika haberleri

        Ankara'da doğalgaz borusu kesilen dairede patlama

        Ankara'nın Mamak ilçesinde, sabah saatlerinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zübeyir Koç'un doğalgaz borusunu kesip çakmağı ateşlediği belirlendi. Olayda yaralanan Zübeyir Koç hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 15:50 Güncelleme: 02.11.2025 - 16:11
        Ankara'da bir evde meydana gelen patlamada büyük çapta hasar oluştu. Patlamada hafif yaralanan Zübeyir Koç'un (35) doğalgaz borusunu kesip çakmak çaktığı öne sürüldü.

        Olay, sabah saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Peyami Safa Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın kot 1 katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bekar Zübeyir Koç, ailesiyle birlikte yaşadığı evde yalnızken doğal gaz borusunu kesti. Bir süre sonra dairede patlama oldu, ardından da yangın çıktı.

        Evde büyük çapta hasar oluşurken, çevredeki bazı dairelerin de camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle elinde ve vücudunda yanıklar oluşan Zübeyir Koç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        'ZÜBEYİR’İN PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI’

        Zübeyir Koç'un teyzesi Yeter İrdem, "Olay sabah 08.30 civarında meydana gelmiş. Annesi ve babası işe gitmiş. Zübeyir ise evde tek kalıyordu. O sırada doğal gaz borusunu kesmiş ve çakmak ile ateşlemiş. Bildiğim bu kadar. Zübeyir'in psikolojik sorunları vardı. Tedavi de görüyordu. Bu olaydan önce de birkaç defa kendisine zarar vermeye kalkmıştı" diye konuştu.

        ‘DİĞER EVLERDE CAMLAR PATLADI’

        Ailenin komşusu Ercan Öztürk ise "Büyük bir gürültü duyduk. Doğal gaz patlaması olduğunu fark ettik. Diğer evlerde ise camlar patladı. Dışarı çıktığımızda Zübeyir’in çığlıklarını duyduk. Ellerinde yanık vardı. Ambulansı çağırdık. Gerekeni yapıp hastaneye götürdüler. Zübeyir, ailesi ile yaşayan bekar biriydi. Psikolojik sorunları vardı. Ara ara işe girip çıkıyordu. Aşırı derecede olmasa da işsizlik ve farklı sebeplerden sıkıntıları vardı" dedi.

