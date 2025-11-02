'Bereketli Topraklar', ilk bölümüyle bu akşamı saat 20.00'de başlayacak

GÜLSİM ALİ (NEVİN)

♦ Canlandırdığınız karakterden bahseder misiniz?

Nevin, Adana’ya yeni atanan, işine çok bağlı bir savcı. Adalet onun için sadece bir meslek değil, yaşam biçimi diyebilirim. Dışarıdan sert, mesafeli ve kontrollü görünse de aslında içinde çok güçlü bir fırtına taşıyor. Sessizliğiyle bile büyük bir duruşu var. Duygularını kolay göstermeyen ama her şeyi çok derin yaşayan bir kadın. Nevin, sadece bir savcı değil; kendi doğrularının, adalet anlayışının ve vicdanının peşinden giden bir kadın. Adana’ya geldiğinde Bereketoğlu ve Karahanlı aileleri arasındaki o büyük savaşın tam ortasında kalıyor ve o noktada artık yalnızca mesleğini değil, kendi sınırlarını da sorgulamaya başlıyor.

♦ Aile bağları, dizide hem koruyucu hem de yıkıcı bir güç gibi görünüyor. Her karakter geçmişin yükünü taşıyor. Sizce affetmek mi daha zor yoksa unutmak mı?

Açıkçası… Bence affetmek de unutmak da kolay değil. Bazen insan unuttuğunu sanıyor ama sadece kabullenmeyi öğreniyor. Nevin için de öyle. Ne kadar güçlü görünse de geçmiş, bir şekilde hep kendini hatırlatıyor. Bazı yaralar kolay kapanmıyor, bazı duygular da sessizce hep orada kalıyor. Kendi adıma konuşacak olursam, bence unutmak daha zor, çünkü affetmek insanı hafifletiyor, ruhu temizliyor.

♦ Bu hikâyede benim de en çok merak ettiğim şeylerden biri bu aslında. Nevin affeder mi? Unutur mu?

Bunları tabii ilerleyen bölümlerde hep beraber, onun aradığı soruların karşısında bulduğu cevaplar doğrultusunda göreceğiz.

♦ Bu hikâyenin içinde sizi en çok etkileyen, düşündüren veya sarsan sahne hangisi oldu?

Hikâyeyi okur okumaz çok sevdim ve gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü artık çoğu dizide sadece iki kişi üzerinden ilerleyen konular çok sıradanlaştı. Ama bizim hikâyemizde her bir karakterin kendine ait bir geçmişi, bir hikâyesi, bir haklı tarafı var. Herkesin bir arayışı, bir duygusal boşluğu var. İlk defa bir senaryo okurken sadece kendi oynayacağım karaktere odaklanmadığımı fark ettim. Tüm karakterlere, hikâyenin bütününe odaklanarak okudum. Bazen birine üzüldüm, bazen kızdım ama bir yandan da hepsini anlayabildim. Bu da senaryonun en güçlü tarafı bence. Bir de toprağımızın değerine, emeğe, üretime değinilmesi benim için çok önemliydi. Bunu özellikle Ömer karakteri üzerinden çok net görüyoruz, onunla birlikte yaşıyoruz adeta. Ve tabii kadınlar… Sadece Nevin değil, diğer kadın karakterler de çok güçlü. Herkesin bir direnişi, bir hikâyesi, bir sesi var.

♦ Çekimler Adana'da gerçekleştiriliyor. Toprak ve doğa hikâyenin önemli bir parçası. Sizce bu coğrafya dizinin atmosferine ve karakterlerin ruh haline nasıl yansıdı?

Adana gerçekten bu hikâyenin kalbi diyebilirim. Toprak, doğa, güneş, sıcaklık… Hepsi dizinin atmosferine inanılmaz bir şekilde yansıyor. Ben her gün sete geldiğimde sadece bir şehirde değil, hikâyenin içinde yürüyormuşum gibi hissediyorum. Adana bu dizinin ruhunu tamamlayan bir karakter gibi aslında. Diziden bağımsız konuşmak gerekirse de, ben Adana’yı ve buranın insanını gerçekten çok sevdim. Herkes bizimle beraber bu heyecanı paylaşıyor, bize destek oluyor. Bizi rahat ettirmek, evimizdeymişiz gibi hissettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. O sıcaklık, samimiyet burada her yerde hissediliyor.

♦ Son olarak buradan izleyicilere neler söylemek istersiniz?

Öncelikle bu hikâyeyi bizlerle birlikte izleyecek ve paylaşacak herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. 'Bereketli Topraklar', bizim için çok özel bir proje. Her karakterin ayrı bir hikâyesi, ayrı bir derdi var ve biz bu dünyayı sizlerle paylaşmak için çok heyecanlıyız. Umarım değinmek istediğimiz noktalar izleyiciye dokunur ve bizlerin etkilendiği kadar sizler de etkilenirsiniz. Biz bu hikâyeye çok inanıyoruz, umarım siz de severek izlersiniz. Ve çok yakında… 'Bereketli Topraklar’da buluşmak üzere...