        Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde - 2 Kasım Hava Durumu

        Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili olabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2025 - 07:35 Güncelleme: 02.11.2025 - 07:35
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 20°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 22°

        Antalya

        Güneşli 27°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 18°

        Bursa

        Güneşli 20°

        Adana

        Parçalı bulutlu 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 24°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 26°

        Ağrı

        Güneşli 14°

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        BURSA °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        ADANA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 22°C

        Az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 21°C

        Az bulutlu

        RİZE °C, 18°C

        Az bulutlu

        SAMSUN °C, 19°C

        Az bulutlu

        TRABZON °C, 18°C

        Az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 14°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 13°C

        Az bulutlu ve açık

        MALATYA °C, 21°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 15°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 27°C

        Az bulutlu

        MARDİN °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        Yazı Boyutu
