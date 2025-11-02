Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. ADANA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 27°C Parçalı bulutlu HATAY °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 23°C Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 20°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 20°C Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 22°C Az bulutlu ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. AMASYA °C, 21°C Az bulutlu RİZE °C, 18°C Az bulutlu SAMSUN °C, 19°C Az bulutlu TRABZON °C, 18°C Az bulutlu DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, 14°C Az bulutlu ve açık KARS °C, 13°C Az bulutlu ve açık MALATYA °C, 21°C Az bulutlu VAN °C, 15°C Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 26°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 27°C Az bulutlu MARDİN °C, 24°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 23°C Az bulutlu ve açık