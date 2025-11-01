Habertürk
        Ayşe Tokyaz valiz içinde bulunmuştu! Kan donduran otopsi raporu

        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!

        İstanbul'da, öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valiz içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu tamamlandı. Raporda Ayşe Tokyaz'ın ölüm sebebi, 'künt kafa travmasına bağlı burun kemik kırığı ile birlikte gelişen beyin kanaması' olarak belirlendi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 07:42 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:37
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        İstanbul Küçükçekmece'de, 11 Temmuz'da öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski polis memuru Cemil Koç, 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

        VÜCUTTA ÇOK SAYIDA EKİMOZ VAR

        DHA'daki habere göre Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan otopsi raporunda, Tokyaz'ın kafasında ve vücudunda çok sayıda ekimoz (çarpma, düşme gibi bir travma sonucu deri altında kan birikmesi), burun kemiklerinde kırık, kafa içi ve beyin dokusunda kanama tespit edildiği belirtildi.

        "KAFA İÇİ VE BEYİN DOKUSUNDA KANAMA TESPİT EDİLDİ"

        Ayrıca beyin dokusunda ileri derecede çürüme bulguları ve kanama tespit edildi.

        ÖLÜM NEDENİ: KAFA TRAVMASINA BAĞLI BEYİN KANAMASI

        Raporda "Vücut sıvılarında uyarıcı madde (kokain) ve metabolitleri tespit edilen Ayşe Tokyaz'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı burun kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
