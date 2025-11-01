İstanbul Küçükçekmece'de, 11 Temmuz'da öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski polis memuru Cemil Koç, 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı.

REKLAM advertisement1

VÜCUTTA ÇOK SAYIDA EKİMOZ VAR

DHA'daki habere göre Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan otopsi raporunda, Tokyaz'ın kafasında ve vücudunda çok sayıda ekimoz (çarpma, düşme gibi bir travma sonucu deri altında kan birikmesi), burun kemiklerinde kırık, kafa içi ve beyin dokusunda kanama tespit edildiği belirtildi.

"KAFA İÇİ VE BEYİN DOKUSUNDA KANAMA TESPİT EDİLDİ"

Ayrıca beyin dokusunda ileri derecede çürüme bulguları ve kanama tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ: KAFA TRAVMASINA BAĞLI BEYİN KANAMASI

Raporda "Vücut sıvılarında uyarıcı madde (kokain) ve metabolitleri tespit edilen Ayşe Tokyaz'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı burun kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.