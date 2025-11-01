Meteoroloji'den iyi haber... Termometre yükseliyor... Bahar gibi cumartesi!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sabah saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de sis ve pus bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
PUS VE SİSE DİKKAT
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 22, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 24, Parçalı bulutlu
BURSA: 22, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 22, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 21, Parçalı bulutlu
DENİZLİ: 25, Parçalı bulutlu
MUĞLA: 26, Parçalı bulutlu
ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 28, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 24, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 19, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 21, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 23, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 20, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 19, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 20, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 14, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 14, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 22, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 15, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 28, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 25, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 27, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 23, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 23, Az bulutlu ve açık