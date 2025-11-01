Habertürk
        Hava durumu: Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi

        Meteoroloji'den iyi haber... Termometre yükseliyor... Bahar gibi cumartesi!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sabah saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de sis ve pus bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Giriş: 01.11.2025 - 06:47 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:43
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        PUS VE SİSE DİKKAT

        Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 22, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 24, Parçalı bulutlu

        BURSA: 22, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 22, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 21, Parçalı bulutlu

        DENİZLİ: 25, Parçalı bulutlu

        MUĞLA: 26, Parçalı bulutlu

        ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 23, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 20, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 19, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 20, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 14, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 14, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 22, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 15, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 25, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 27, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 23, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 23, Az bulutlu ve açık

        #hava durumu
