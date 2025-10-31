TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!

ZORBAY KÜÇÜK AÇIKLAMASI

"Ben Zorbay Küçük ile görüştüm. Bizim aldığımız veriler bunu gösteriyordu, tekrar teyit alın dedim. Oynandığı söyledi. Hakem arkadaşımız, oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Sormamız gereken yerlere sorduk. Onun cevabını bekliyoruz. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var, kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var. esap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum."