İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmed Salim Tatlıses arasında sular durulmuyor. İbrahim Tatlıses, oğlunun kendisini tehdit ettiğini belirterek, mahkemeden uzaklaştırma talebinde bulundu. İzmir 2'nci Aile Mahkemesi, Ahmed Salim Tatlıses’e elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne çağrılan İbrahim Tatlıses’e ayağa kelepçe olarak takılan elektronik izleme cihazı teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmed Salim Tatlıses, babasına mahkemece belirlenen 3 kilometreden daha fazla yaklaşırsa, ekipler anında bilgilendirilecek.

AHMET TATLISES CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Ahmed Salim Tatlıses'in avukatı Necmi Uğur Çelikel, elektronik kalepçeyle ilgili şu açıklamayı yaptı: Müvekkil Ahmed Salim Tatlıses ile İbrahim Tatlıses arasında devam eden hukuki süreçlerde, toplumumuzun etik değerleri çerçevesinde sessizliğimizi koruma çabasında olsak da bugün basın ve yayın organlarında yer alan bazı haberler neticesinde tarafımızca kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Maalesef, İbrahim Tatlıses; müvekkil Ahmed Salim Tatlıses ile bir yılı aşkın süredir hiçbir iletişim ve diyaloğu bulunmamasına rağmen, müvekkilim hakkında İzmir 2. Aile Mahkemesi aracılığıyla uzaklaştırma talebinde bulunmuş ve mahkeme, bu talep üzerine müvekkil Ahmed Salim Tatlıses'in, İbrahim Tatlıses'e yaklaşmaması yönünde hüküm kurmuştur. Ancak İzmir 2. Aile Mahkemesi tarafından verilen bu karar, hukuk sistemimizin teorik kısmında yer alsa da uygulamada neredeyse hiç görülmeyen unsurlar barındırmaktadır. Şöyle ki; söz konusu kararda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 12. ve 37. maddeleri gereğince, uzaklaştırma kararının ifası amacıyla teknik araçların kullanılmasına hükmedilmiştir. Basit şekilde anlatmak gerekirse, müvekkil Ahmed Salim Tatlıses'in ayağına elektronik kelepçe takılmış; İbrahim Tatlıses'e 3 kilometre mesafeden fazla yaklaşması halinde bu kelepçe aracılığıyla sistemin uyarılması ve ilgili birimlere otomatik olarak bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır. Önemle belirtmen gerekir ki; müvekkil Ahmed Salim Tatlıses, yıllardır uğradığı tehdit, şantaj ve benzeri hukuka aykırı eylemlere karşı haklarını yalnızca kanuni yollarla aramayı tercih etmiş, ne babası İbrahim Tatlıses'e ne de herhangi bir başka kişiye karşı hukuka aykırı bir eylemde bulunmamıştır. Yukarıda da ifade edildiği üzere, müvekkil ile İbrahim Tatlıses arasında bir yılı aşkın süredir hiçbir iletişimi bulunmamaktadır. Taraflar arasındaki son diyalog ise, İbrahim Tatlıses'in müvekkil Ahmed Salim Tatlıses'i Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda vermiş olduğu konserde davet etmesiyle gerçekleşmiştir. Açıklamamızda özellikle vurgulamak istediğimiz husus; söz konusu uzaklaştırma kararının maalesef İbrahim Tatlıses lehine ciddi bir ayrımcılığı açıkça gözler önüne sermesidir. Zira ülkemizde milyonlarca kişi kendilerini tehdit eden şahıslar hakkında uzaklaştırma talebinde bulunmakta ve bu talepler neticesinde çok sayıda uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen, bugün İbrahim Tatlıses'i lehine verilen karar gibi, muhatabın teknik araçlarla izlenmesine ve kararın ihlali halinde ilgili yerlere otomatik bilgi gönderilmesine dair uygulamalar neredeyse hiç görülmemektedir. Nitekim, son dönemde artan kadın cinayetlerinde de birçok maktulün, daha öncesinde haklarında uzaklaştırma kararı verilmiş kişiler tarafından öldürüldüğü kamuoyunca bilinmektedir. Bu durumda, yaklaşım 20 yıldır hiçbir suça karışmamış olan ve kendisine karşı gerçekleştirilen tüm hukuka aykırı eylemlere karşı haklarını yalnızca kanunlar çerçevesinde arayan müvekkil Ahmed Salim Tatlıses aleyhine, hâlihazırda devletimizin iki görevli koruma personeli tahsis ettiği, bunun dışında onlarcam şahsi koruması bulunan İbrahim Tatlıses hakkında bu denli kapsamlı bir uzaklaştırma kararı verilmiş olması; kararın alınması aşamasında İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu nüfuzun hukuka aykırı biçimde göz önünde bulundurulduğunu göstermektedir. İzmir 2. Aile Mahkemesi tarafından verilmiş olan bu uzaklaştırma kararına karşı itirazlarımızı yasal süresi içerisinde sunacak ve müvekkilim hakkında açıkça hukuka ve kanuna aykırılık teşkil eden bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.