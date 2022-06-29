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İbrahim Tatlıses'e oğlu Ahmet Tatlıses'ten vasi şoku! - Magazin haberleri

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'ten vasi talebi

Uzun süredir babası İbrahim Tatlıses kavgalı olan Ahmet Tatlıses, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları polemik sonrası soluğu mahkemede aldı. Babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyen Ahmet Tatlıses, vasi atanması için dava açtı

29.06.2022 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim büyüyor. Ünlü türkücü, silahlı saldırıya uğradığı dönemde 'şirketin kasasını boşaltmak' ile suçladığı oğlu hakkında zehir zemberek ifadeler kullanmıştı.

  • Babasının açıklamalarının ardından 'Akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim artmıştır' diyen Ahmet Tatlıses, soluğu mahkemede aldı. Tatlıses'in avukatı Necmi Uğur Çelikel, İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açtıklarını duyurdu.

  • Açıklamada şu ifadelere ver verildi:

    "Müvekkil Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile aralarında özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan İbrahim Tatlıses tarafından yöneltilen haksız suçlamalar ve ağır ithamlar sonucunda babasının, çevresindeki aileden olmayan art niyetli şahıslar tarafından ciddi bir biçimde yanlış ve düşmanca yönlendirildiği bu durumun farkında olmayıp doğru olanı tahlil edemediği düşüncesine kapılmıştır. Sn. İbrahim Tatlıses'in yaşam kalitesini ve elde edilen kazanımlarını korumak amacı ile TMK 405-406 maddeleri gereğince kısıtlanması ve buna bağlı olarak İbrahim Tatlıses'ten maddi ve manevi menfaat sağlaması mümkün olmayan Mahkeme tarafından belirlenecek bir kişinin kendisine vasi olarak atanması talepli dava açmış bulunmaktayız. Bahse konu olay ile ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgi sahibi edilecektir."

    VASİ NE DEMEK?

    Bir yetimin ya da akılca zayıf birinin malını, mülkünü yöneten kimse.

  • NELER OLMUŞTU?

    İbrahim Tatlıses'in, Babalar Günü'ndeki "Baba candır, babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır." mesajı oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara arasındaki gerilimi yine artırmıştı.

    Ünlü türkücünün bu sözüne Sara, sert yanıt verdi. Bunun üzerine ise İbrahim Tatlıses, açtı ağzını yumdu gözünü! Ahmet Tatlıses de babasının açıklamalarına kayıtsız kalmadı.

  • "HANGİ BABALARIN GÜNÜ KUTLU OLSUN?"

    Adalet Sara, Babalar Günü'nde, "Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun; Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapma-dan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… ‘Namus davası’ diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin! Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve… Baba gibi annelerin günü kutlu olsun." ifadelerini kullanarak, göndermede bulundu.

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