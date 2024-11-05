Esenyurt'ta ahır yangını: Çok sayıda büyükbaş öldü
İstanbul Esenyurt'ta bir ahırda çıkan yangında çok sayıda büyükbaş hayvan öldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı
Esenyurt ilçesinde bir ahırda çıkan yangında çok sayıda büyükbaş hayvan öldü.
Edinilen bilgiye göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi 1597'nci Sokak'ta büyükbaş hayvanların bulunduğu ahşap ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda hayvanın öldüğü yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.