Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi

        İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü. İsrail'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 20:11 Güncelleme: 04.11.2024 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, yerel saatle 18.05'te İsrail'in Şam'ın güneyinde birkaç noktayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi.

        Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

        Diğer yandan, İsrail'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Habertürk Anasayfa