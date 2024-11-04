İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü. İsrail'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, yerel saatle 18.05'te İsrail'in Şam'ın güneyinde birkaç noktayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.
Diğer yandan, İsrail'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.