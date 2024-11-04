Tarkan: Quincy Jones, yaşayan bir efsaneydi
Quincy Jones'un hayatını kaybetmesinin ardından Tarkan, Gökhan Özoğuz ve Beren Saat gibi ünlü isimler duydukları üzüntüyü dile getirdi
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Frank Sinatra, Ray Charles ve Michael Jackson gibi müzik dünyasının önemli isimleriyle çalışarak kariyerlerine damga vuran ünlü müzik yapımcısı Quincy Jones, 91 yaşında hayata veda etti.
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Bu kaybın ardından Tarkan, Gökhan Özoğuz ve Beren Saat gibi ünlü isimler, duydukları üzüntüyü dile getirdi.
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Tarkan: Quincy Jones... Tüm zamanların en iyi müzik prodüktörlerinden biriydi. Yaşayan bir efsaneydi. Yapıtlarıyla yaşamaya ve örnek olmaya devam edecek.
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Gökhan Özoğuz: İyi yolculuklar efendim.
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Beren Saat: Her zaman kalbimizde.
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Gonca Vuslateri: Hoşça kal efsane.
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Ayşegül Aldinç: Eşlik ettiğin her anı ve an için teşekkürler efsanelerin efsanesi.
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Zeynep Bastık: Bir devir sona erdi.
Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock, DepoPhoto