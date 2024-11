1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl dünya turizm liginde İtalya’yı ziyaretçi sayısında geride bırakacaklarını ve ilk 5’te Türkiye’nin yerini sağlamlaştıracaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya kapanış etabı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Ersoy şöyle konuştu: “Ülkemizin en büyük kültür ve sanat organizasyonunu Antalya dünyanın en önemli turizm merkezlerinden, altyapısı, tarımı, turizmi için çok çalıştık. Turizmi çeşitlendirdik. Antalya’nın sahip olduğu tüm güzellikleri daha görülür bilinir ve erişilebilir kılmak için çalıştık. Kültür ve sanat ile bütünleşmiş bir turizm anlayışıyla geliştirdik Kültür Yolu Festivallerini. 4 yıl önce bir şehirle 7 bölgede 16 şehirde devam ediyoruz. Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine de kabul edildik. Sanat ile halkımızı buluşturmayı amaçladık. Sanatın etkisi sokaklarda hissediliyor. Dünyanın en önemli sanatçıları şarkılarını seslendiriyor halk da eşlik ediyor. Çağdaş sanatın en önemli örnekleri, geleneksel sanatın da halkımızla buluşuyor. Sergilerle. Şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür ve turizm atılımı gerçekleştirdik. Kültür vve sanat insanlığın her türlü sorunu için iyileştirici etkisi olduğuna inanıyoruz.”

Ersoy şöyle devam etti: “Kriterler var, her bölgeden bir yılda en fazla bir şehir katılır. Her yıl 4 şehir olacak. Maksimum şekilde vatandaşa erişim önemli. Yakınında kültür yolu festivali olan şehir var mı ona bakıyoruz. Turizm potansiyeline de bakıyoruz. Bu kriterlerle belirliyoruz. Şehir nüfusu kadar katılım oluyor bazı konserlere çünkü komşu şehirlerden geliyorlar. Tarihler de fikslendi, erken de açıklanıyor. En şaşırtan şehir Diyarbakır ve Erzurum oldu. Diyarbakır ve Erzurum inanılmaz katılım oldu anladık ki Anadolu’nun çok ihtiyacı var. Sistemin kurulup devam etmesi için Erzurum’da Ebru Yaşar konser verdi 150 bin kişi geldi. Diyarbakır’da etkinlik alanının yerini değiştireceğiz. Hıncahınç doluyor. Bakanlık olarak etkinlik noktaları da oluşturmaya başladık şehirlerde. Binaları restore ediyoruz ve sonra roda oluşuyor orada etkinlik yapalım dedik.”

SAĞTÜRK: OPERA VE BALE ŞIRNAK’TAN BAŞLAYACAK TÜM ANADOLU’YA YAYILACAK

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ise opera ve bale festivaline başlayacaklarını açıkladı. Sağtürk şöyle konuştu:

“Aspendos’ta bizim provalarımızı bile 3 bin kişi seyretti. Yüzde 123 festival katılımlarında artış var Yerleşik etkinliklerde yüzde 54 artış var. Yeni yerler gelecek. Son gelişmemiz de 1. Anadolu Opera ve Bale Festivalini başlatıyoruz. Susamış illerimiz var. Opera ve bale her yere Şırnak, Hatay, Ardahan her yere gideceğiz. Aralık ortasında Şırnak’ta başlıyoruz. Sonra Erzincan, Ardrahan, Hatay, Kırklareli, her ilimize gideceğiz. 6 ilimiz var şu anda, yetenek her yerde diyerek yetenek tespit alanları da yaratacağız. Benim ilk görevim opera ve balenin tanıtılması ve sevdirilmesi. Bazı alanlar eğlence figürü gibi görünebiliriz ama biz çocuklara ve gençlere alan oluşturuyoruz. Bakanlığımızla omuz omuza hareket ediyoruz ki bize alan açtı rahat çalışma ortamı sundu. 300 binlerden 600 binleri aştık seyirci sayısında. “