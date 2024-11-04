Beşiktaş için flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Fransız devinin siyah-beyazlıların genç yıldızını istediği belirtilirken, bu transferin gerçekleşmesi halinde bonservis bedeli kulüp tarihine geçecek.
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.
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Siyah-beyazlılarda gelecek isimlerin yanı sıra, takımdan ayrılacak oyuncular da merak edilirken; İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
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PSG'DEN MUSTAFA HEKİMOĞLU HAMLESİ
Fichajes'in haberine göre; Paris Saint-Germain (PSG), Beşiktaş'ın genç santforu Mustafa Hekimoğlu için devreye girdi.
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Siyah-beyazlıların 17 yaşındaki oyuncu için 45 milyon Euro belirlediği; Fransız devinin ise 30 milyon Euro'dan pazarlıklara başlayacağı iddia edildi.
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REKORLA GİDECEK
Bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş'ın en pahalı transferi Mustafa Hekimoğlu olacak. Kara Kartal'da en yüksek bedelle ayrılan oyuncu 22.5 milyon Euro'yla Cenk Tosun'a aitti.
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Beşiktaş'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç santrfor, bu sezon 10 maçta 189 dakika forma giydi ve 1 gollük katkı sağladı.
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