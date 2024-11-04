Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Fenerbahçe
        FB
        23
        Samsunspor
        SAMS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        ikas Eyüpspor
        EYP
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Bellona Kayserispor
        KYS
        9
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş için flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş için flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Fransız devinin siyah-beyazlıların genç yıldızını istediği belirtilirken, bu transferin gerçekleşmesi halinde bonservis bedeli kulüp tarihine geçecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 19:01 Güncelleme: 04.11.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

        • 2

          Siyah-beyazlılarda gelecek isimlerin yanı sıra, takımdan ayrılacak oyuncular da merak edilirken; İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

        • 3

          PSG'DEN MUSTAFA HEKİMOĞLU HAMLESİ

          Fichajes'in haberine göre; Paris Saint-Germain (PSG), Beşiktaş'ın genç santforu Mustafa Hekimoğlu için devreye girdi.

        • 4

          Siyah-beyazlıların 17 yaşındaki oyuncu için 45 milyon Euro belirlediği; Fransız devinin ise 30 milyon Euro'dan pazarlıklara başlayacağı iddia edildi.

        • 5

          REKORLA GİDECEK

          Bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş'ın en pahalı transferi Mustafa Hekimoğlu olacak. Kara Kartal'da en yüksek bedelle ayrılan oyuncu 22.5 milyon Euro'yla Cenk Tosun'a aitti.

        • 6

          Beşiktaş'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç santrfor, bu sezon 10 maçta 189 dakika forma giydi ve 1 gollük katkı sağladı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Sakatlık kabusu!
        Sakatlık kabusu!
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        Habertürk Anasayfa