Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rüştü Onur Atilla, Habertürk'e açıkladı - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Habertürk'e açıkladı

        Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, birlikte fotoğraf çekildiği kişinin sevgilisi olduğu yönündeki düşüncelere, yorumlara Habertürk'e yaptığı açıklamayla açıklık getirdi

        Giriş: 04.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sandığınız gibi değil"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sinem Ayyıldız'dan boşandıktan sonra şarkıcı Nez ile başladığı birlikteliği, geçtiğimiz haftalarda sona eren Rüştü Onur Atilla'nın bir kadınla paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada ünlü oyuncunun yeni bir ilişkiye başladığı yönünde yorumlandı.

        Rüştü Onur Atilla, Mine Uzun adlı hayranının beyaz kalpli paylaşımını paylaştı.

        Yeni bir ilişkiye başlayıp başlamadığını sorduğumuz Rüştü Onur Atilla, bu konuda Habertürk'e yaptığı açıklamada; "Hayır, yeni bir ilişkiye başlamadım. Fotoğrafı paylaşan kişi, turne sırasında oyunumuzu seyreden, sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdiğimiz biri. Yeni bir ilişkiye başlasam emin olun bunu söylerim. Biliyorsunuz, benim gizlim, saklım yok" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rüştü Onur Atilla

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Bilimin çözemediği gizem!
        Bilimin çözemediği gizem!
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Jose Mourinho'dan büyük sevinç!
        Jose Mourinho'dan büyük sevinç!
        "Beyaz Saray'dan ayrılmamalıydım"
        "Beyaz Saray'dan ayrılmamalıydım"
        "Sistemin bir adı vardı: o da Atilla!"
        "Sistemin bir adı vardı: o da Atilla!"
        2 bölge için yağmur 2 bölge için rüzgar uyarısı
        2 bölge için yağmur 2 bölge için rüzgar uyarısı
        Harris ve Trump'ın farklı konulara bakışları nasıl?
        Harris ve Trump'ın farklı konulara bakışları nasıl?
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        Habertürk Anasayfa