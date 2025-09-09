Apple’ın yılın en büyük etkinliği “Awe Dropping” başladı! Türkiye saatiyle 20:00’de (Pasifik Saati 10:00) Steve Jobs Tiyatrosu’ndan yayına başlayan etkinlikte, Tim Cook ve ekibi teknoloji dünyasının merakla beklediği yenilikleri duyurdu. iPhone 17 serisi başrolde yer alırken, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 ve Ultra 3 modelleri de tanıtıldı.

Apple, bugünkü yıllık iPhone odaklı "Awe Dropping" etkinliğinde, teknoloji dünyasını sarsacak bir dizi yeniliği duyurdu. Etkinliğin yıldızı elbette iPhone 17 serisi olsa da, ilk olarak tanıtılan ürün ailesi, beklenen yeni AirPods serisi oldu. Özellikle AirPods Pro 3, kulaklık pazarında devrim niteliğinde özellikleriyle sahneye çıktı ve Apple'ın ses teknolojisindeki liderliğini bir kez daha pekiştirdi.

Apple'ın yeni AirPods Pro 3 modelinde tanıtılan anında çeviri özelliği, özellikle seyahat edenler ve farklı dillerde iletişim kuranlar için devrim niteliğinde bir yenilik. Bu özellik, AirPods Pro 3'ün H3 ses çipi ve Apple Intelligence entegrasyonu sayesinde gerçek zamanlı olarak konuşmaları algılayıp farklı dillere çevirebiliyor. Örneğin, karşınızdaki kişi başka bir dilde konuşurken, AirPods kulaklığınızdan çeviriyi anında duyabiliyorsunuz.

Bunun yanı sıra, iki kişi de yeni AirPods Pro 3'e sahipse, karşılıklı olarak kendi dillerinde konuşup, eş zamanlı olarak çevirileri duyabiliyor. Karşının sesini kısarak çevirinin daha net duyulmasına olanak sağlıyor. Fiyatı 249 dolar olarak açıklanan kulaklıklar, bugünden itibaren ön siparişe açılan kulaklıklar etkinlikten bir hafta sonra, 19 Eylül'de raflarda yerini alacak. SAĞLIK VE FITNESS ÖZELLİKLERİ ÖNE ÇIKIYOR EO Tim Cook'un açılış konuşmasıyla başlayan sunum, iPhone 17 serisinin yanı sıra yeni AirPods Pro 3'ün ardından, beklenen Apple Watch modellerini de sahneye taşıdı. Etkinlikte özellikle sağlık ve fitness odaklı yeniliklere vurgu yapılırken, Apple'ın "Liquid Glass" tasarım diliyle entegre olan watchOS 26 da tanıtıldı. İşte etkinliğin tam kapsamı ve öne çıkan detaylar! Etkinliğin sağlık temalı vurgusu ile, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE (3. nesil) modelleri, kalp sağlığından uyku takibine kadar kapsamlı özelliklerle duyuruldu. Bu modeller, iOS 26 ile tam uyumlu çalışarak Apple Intelligence entegrasyonunu da getiriyor. AI destekli sağlık koçluğu, kullanıcı verilerine göre kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor.

Tasarımda büyük bir değişiklik olmamış. Teknoloji devi Series 10'dan miras kalan ince kasa ve geniş ekran korumuş ancak iç donanımda büyük değişim var. Yeni S11 çipi, daha verimli enerji tüketimiyle pil ömrünü %20 uzattığı vurgulanırken, tam bir günde yoğun kullanımda bile yeterli olduğu vurgulanıyor. Sağlık ve fitness özelliklerine odaklanan sunumda, en çok alkışlanan yenilik kan basıncı izleme (hypertension detection) oldu. Uzun zamandır beklenen bu özellik, bilekten optik sensörlerle yüksek tansiyon belirtilerini algılayarak kullanıcıyı uyarıyor. Tıpkı atrial fibrilasyon tespiti gibi, tam tıbbi teşhis değil ama doktor ziyareti için uyarı veriyor. iPHONE 17 SAHNEDE! 4 farklı modelle sahneye çıkan yeni iPhone serisinde bu kez tasarımda da değişime gidilmiş. REKLAM Apple, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve sürpriz iPhone 17 Air modellerini tanıttı. iPhone 17 Air, Plus modelinin yerini alan, yaklaşık 5.5 mm kalınlığıyla ultra ince bir tasarım harikası. Bu, iPhone’un son on yıldaki en radikal tasarım güncellemesi! Apple’ın “Liquid Glass” tasarım diline sahip iOS 26 ile güçlendirilen seri, özellikle kamera, ekran ve yapay zeka (Apple Intelligence) entegrasyonuyla dikkat çekiyor.

iPhone 17, önceki nesillere göre önemli güncellemelerle geliyor. 6.1 inçlik ekran, artık 6.3 inç OLED panele yükseltilmiş ve 120Hz ProMotion teknolojisiyle donatıldı. Bu da Apple’ın standart modellerde ilk kez 120Hz yenileme hızını sunması anlamına geliyor. Daha akıcı kaydırma ve animasyonlar sunan bu özellik, oyun ve video deneyimini üst seviyeye taşıyor. A19 çipi (3nm sürecinde üretilmiş) ile güçlendirilen cihaz, %15 daha hızlı performans ve %20 daha iyi enerji verimliliği sağlıyor. Kamera tarafında, 24MP ön kamera selfie kalitesini artırırken, arka tarafta 48MP ana sensör ve 12MP ultra geniş lens bulunuyor. Yeni renk seçenekleri arasında yeşil ve mor öne çıkıyor; diğer renkler ise siyah, beyaz, çelik grisi ve açık mavi. iPHONE 17 AIR: MARKANIN EN İNCE MODELİ! iPhone 17 serisinin en büyük sürprizi, iPhone 17 Air. Plus modelinin yerini alan bu ultra ince cihaz, sadece 5.5 mm kalınlığıyla Apple’ın şimdiye kadarki en ince iPhone’u oldu. 6.6 inç OLED ekran, ProMotion ve ince çerçevelerle geliyor. Apple, iPhone 17 Air’i “şimdiye kadarki en ince iPhone” olarak tanıttı. 5.5 mm kalınlık (yaklaşık 0.22 inç), mevcut iPhone modellerinden yaklaşık 2 mm daha ince ve Samsung’un Galaxy S25 Edge modelinin 5.8 mm’lik profilinden bile daha ince oluşuyla öne çıkıyor. Kalınlık, dört adet üst üste konmuş bozuk para (yaklaşık 5.4 mm) ile karşılaştırılabilir. 145 gram ağırlık, titanyum-alüminyum karışımı çerçeve sayesinde elde edilmiş; bu, cihazı hem hafif hem de dayanıklı kılıyor. eSIM-only tasarım, fiziksel SIM kart yuvasını ortadan kaldırarak hem şıklığı artırıyor hem de kaybolan veya çalınan telefonlarda güvenliği yükseltiyor – fiziksel SIM kartların kolayca çıkarılabilmesi riskine karşı bir önlem.

iPhone 17 Air, 6.6 inç OLED ekran ile geliyor ve Pro modellerle aynı 120Hz ProMotion teknolojisini destekliyor. Bu, akıcı kaydırma, animasyonlar ve oyun deneyimi için standart modellerde bir ilk. İnce çerçeveler ve %25 artırılmış ekran parlaklığı, her zaman açık ekran (always-on) özelliğiyle birleşiyor. A19 Pro çipi (3nm süreci) ve 12GB RAM, iPhone 17 Pro ve Pro Max ile aynı performansı sunuyor – bu, temel iPhone 17’nin A19 çipinden daha güçlü bir işlemci. Apple Intelligence entegrasyonu, gerçek zamanlı çeviri, AI destekli fotoğraf düzenleme ve kişiselleştirilmiş önerilerle cihazı akıllı bir merkeze dönüştürüyor. Kamera: Tek Ama Güçlü Söylentilerde iPhone 17 Air’in çift arka kamera eksikliği eleştirilmişti, ancak Apple bu endişeleri 48MP Fusion kamera sistemiyle giderdi. Bu tek lens, gelişmiş yazılım ve donanım entegrasyonuyla birden fazla lensin işlevini yerine getiriyor – geniş açı, portre ve yakın çekimlerde yüksek performans sunuyor. %56 daha büyük sensör, düşük ışıkta daha iyi çekimler sağlıyor. 24MP TrueDepth ön kamera, selfie ve video görüşmelerde netlik vadediyor. Apple, bu sistemin “birden fazla kameranın gücünü tek lenste birleştirdiğini” belirtti; etkinlikte gösterilen örnek fotoğraflar, profesyonel düzeyde kalite sundu.

Batarya: İnce Ama Dayanıklı Batarya kapasitesi, iPhone 17 Air’in inceliği nedeniyle endişe yaratmıştı, ancak Apple etkinlikte 3.149 mAh (eSIM-only) bataryayla “tam gün kullanım” sözü verdi. Silikon anot batarya teknolojisi, enerji yoğunluğunu %15 artırarak iPhone 16 Plus’ın 3.561 mAh’sine yakın bir performans sunuyor. A19 Pro çipi ve C1 modem’in verimliliği, yoğun kullanımda bile %70 başarı oranı sağlıyor – sosyal medya, navigasyon ve fitness takibi gibi günlük işler için yeterli. Apple, batarya endişelerini gidermek için yeni MagSafe batarya aksesuarını tanıttı: Bu ince ve cepte taşınabilir batarya, iPhone 17 Air ile birlikte 40 saat video oynatma süresi sunuyor. 35W hızlı şarj (USB-C) ve 25W MagSafe kablosuz şarj da destekleniyor. Elbette bu seçenek telefonun incelik avantajını da ortadan kaldırıyor... iPHONE 17 PRO "EN DAYANIKLI APPLE TELEFONU" Canlı yayında açıklanan detaylar, iPhone 17 Pro’nun özellikle kamera, batarya ve tasarım alanında devrim niteliğinde yenilikler sunduğunu gösteriyor. Apple, bu modeli “şimdiye kadarki en güçlü iPhone” olarak tanımladı ve etkinliğin kendisi bile iPhone 17 Pro ile çekildi! İşte iPhone 17 Pro’nun tüm özellikleri ve öne çıkan detayları... Alüminyum tek parça tasarımı ile şu ana kadarki en dayanıklı iPhone olarak karşımıza çıkan 17 Pro, 'seramik kalkanı' ile çizilmelere ve darbelere karşı da dayanıklılığıyla akıllı telefon severlerle buluşuyor.

TİTANYUM GÖVDEYE VEDA iPhone 17 Pro, 6.3 inçlik OLED ProMotion ekran (120Hz yenileme hızı) ile geliyor ve Apple’ın yeni “Liquid Glass” arayüzüyle iOS 26 tarafından destekleniyor. Tasarımda radikal bir değişiklik var: yarım alüminyum-yarım cam gövde, iPhone 16'da ısınma sorunları ile gündeme gelen titanyum çerçevelere veda ederek hem dayanıklılığı artırıyor hem de kablosuz şarjı koruyor. Yeni yatay kamera adası, üçlü lens sistemini barındırıyor ve cihazın arka yüzeyinde daha geniş bir alan kaplıyor. Bu, hem estetik hem de fonksiyonel bir yenilik olarak öne çıkıyor; flash ve LiDAR sensörü, kamera adasının sağ tarafına taşınmış. Renk seçenekleri arasında naber mavisi, turuncu, siyah ve beyaz yer alıyor; özellikle naber mavisi, iOS 26’nın dinamik estetiğiyle uyumlu bir “sıvı metal” efekti sunuyor. TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU! iPhone 17 Serisi Türkiye Fiyatları (KDV Dahil) Apple’ın resmi sitesinde açıklanan fiyatlar şu şekilde: iPhone 17 Pro: başlangıç fiyatı 107.999 TL

119.999 TL başlangıç fiyatı olan Pro Max versiyonun 2 TB'lık seçeneği ise 168.999 TL'ye kadar çıkıyor.

iPhone 17 Air (128GB): başlangıç fiyatı 97.999 TL

iPhone 17: başlangıç fiyatı 77.999 TL