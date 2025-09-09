09:30 09/09/2025

PARTİLİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Halkın iradesine yönelik her baskıya, adaletsizliğe ve hukuk dışı müdahaleye karşı daha güçlü, daha örgütlü ve daha kararlıyız. 'Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır, her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir' sözünüzden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi kurucu değerleriyle buluşturacağımıza halkımızı hak ettiği özgürlük, eşitlik ve refaha kavuşturacağımıza söz veriyoruz.

Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size, silah arkadaşlarınıza, kurucu kadrolarımıza minnetimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun." Anıtkabir'in merdivenlerinde partililerle fotoğraf çektiren Özel, ardından, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.