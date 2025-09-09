Habertürk
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi! | Son dakika gelişmesi! | Son dakika haberleri

        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!

        İzmir'de 2 polisin şehit olduğu polis merkezine yönelik silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Hain saldırıda 16 yaşındaki E.B. adlı saldırganla birlikte gözaltı sayısı 27'ye yükseldi. Buna göre, saldırganla irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu bir şüphelinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 11:19 Güncelleme: 09.09.2025 - 11:43
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        İzmir'in Balçova ilçesinde B.Ç.’nin (16) polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın’ın şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin toplam 27 kişi gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde dün saat 08.50'de yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., nöbet kulübesine ateş açtı.

        Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir
        Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir

        Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit olurken, silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Amilağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Polis memuru Hasan Akın
        Polis memuru Hasan Akın
        YARALI YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri, mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda saldırgan E.B., yaralı olarak yakalandı. E.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

        Gözaltına alınan 16 yaşındaki saldırgan E.B.
        Gözaltına alınan 16 yaşındaki saldırgan E.B.

        "BABASININ 10 SENE ÖNCE ALDIĞI BİR POMPALI TÜFEK"

        Saldırının ardından polis merkezine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturuyor. Suç kaydı bulunmuyor, suç sebebiyle gözaltına alınmışlığı bulunmuyor. Karakola şikayet yok, suç kaydı ya da UYAP kaydı yok. Bol miktarda pompalı tüfek mermisi de görmüşsünüzdür. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek" ifadelerini kullandı.

        YAKALANMA ANI KAMERADA

        Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren E.B.’nin sırt çantasıyla merkeze girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca E.B.'nin yakalanma anı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda pompalı tüfek fişeğinin şüphelinin etrafına saçıldığı görüldü.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada aralarında E.B. ve irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile E.B.'nin anne babasının da bulunduğu, toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırganın hastanede tedavisi devam ederken, emniyete götürülen diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        #İzmir
        #son dakika
